München/New York - Quinnen Williams, Defensive Tackle der New York Jets, wurde am LaGuardia Airport in New York wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen.

Verschiedenen Medienberichten zu Folge wurde Williams beim Boarding eines Flugs mit einer Schusswaffe erwischt.

Der 22-Jährige hat zwar eine Genehmigung für die Waffe, doch die gilt nur in seinem Heimatstaat Alabama. Williams wurde in der vergangenen Nacht in New York verhört, ob der Fall vor Gericht landet, ist noch unklar.

Williams wurde im vergangenen Draft als dritter Spieler in der ersten Runde verpflichtet und kam in der abgelaufenen Saison in 13 Spielen auf 28 Tackles und 2,5 Sacks.

