München - Nach dem Wirbel um Aaron Rodgers und seinen Verzicht auf eine Impfung gegen das Coronavirus hat nun der nächste NFL-Quarterback eingeräumt, ungeimpft zu sein.

"Ich bin nicht geimpft", gestand Joe Flacco auf einer Medienrunde, kurz nachdem die New York Jets ihn zum Starter gegen die Miami Dolphins in Week 11 gemacht hatten. Als er nach den Gründen für seine Entscheidung gefragt wurde, antwortete Flacco: "Ich habe definitiv meine Gründe dafür. Vermutlich rede ich lieber als viele andere über das Thema."

Er glaube allerdings, dass es eine Ablenkung sei, wenn er ausführlich über seinen Impf-Status sprechen würde. Aber natürlich wurde Flacco auch nach Rodgers gefragt, der gegen NFL-Regularien verstieß. Flacco betonte, dass er den Regeln für ungeimpfte Spieler folge.

"Wenn du da rauswillst und das Spiel, das du liebst, spielen willst, dann musst du tun, was zu tun ist", sagte der 36-Jährige.

Die Regeln für ungeimpfte Spieler sind deutlich strenger. Sie müssen beispielsweise täglich getestet werden und überall einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Flacco nimmt dies offenbar in Kauf, schließlich will er am Sonntag auf dem Feld stehen.

