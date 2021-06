München/New York - Die vergangenen fünf Jahre verteidigte Sheldon Rankins in der NFL im Trikot der New Orleans Saints, während der Free Agency schloss sich der Defensive Tackle nun den New York Jets an.

Seitdem sind einige Monate vergangen, in denen sich der 27-Jährige einen ersten Eindruck von seinem neuen Team machen konnte - und zeigt sich gegenüber "SiriusXM NFL Radio" vom neuen Head Coach Robert Saleh und der Mannschaft begeistert.

Rankins über Jets-Team: "Jeder gibt alles"

"Ich habe gesehen, wie sich die Jungs immer wohler fühlen. Sowohl in der Offense als auch in der Defense und den Special Teams. Und ich habe gesehen, was er (HC Saleh, Anm. d. Red.) gerade aufzieht - und das ist etwas Besonderes", so Rankins.

Und weiter: "Jeder gibt alles. Niemand kommt mit der Einstellung 'Vielleicht wird es dieses Jahr gut, vielleicht auch nicht', sondern alle sind bereit, sich dem Wettkampf zu stellen und die Liga im Sturm zu erobern. Und wir hoffen, dass wir das schaffen."

In der vergangenen Spielzeit gehörte die "Gang Green" zu den schwächsten Teams der NFL und beendete die Saison mit einer Bilanz von nur zwei Siegen und 14 Niederlagen. Der Neuzugang ist sich allerdings sicher, dass das Jahr 2021 erfolgreicher verlaufen wird.

New York Jets in Woche eins gegen Sam Darnold

"Eine Sache noch: Ich weiß, dass wir konkurrieren werden. Es wird kein Spiel von uns geben, was die Leute schon vorher abschreiben werden nach dem Motto: 'Sie sind nur draußen für den Scheck'. Das wird uns nicht passieren", ist sich der Erstrunden-Pick von 2016 sicher.

Eine erste Möglichkeit, ihre neuen Qualitäten unter Beweis zu stellen, haben Rankins und die Jets im Preseason-Match gegen die New York Giants am 15. August. Das erste Spiel der Regular Season steigt schließlich am 12. September, dann geht es zu den Carolina Panthers um Ex-Quarterback Sam Darnold.

