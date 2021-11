München - Auf seinen Erfolg in der NFL hat Mike White lange warten müssen.

Im College wechselte er von South Florida zu Western Kentucky, 2018 wurde er schließlich von den Cowboys in der fünften Runde gedraftet. Bis vor wenigen Wochen stand der Quarterback allerdings nie in einem Regular-Season-Spiel der NFL auf dem Feld. Erst als sich bei den New York Jets Zach Wilson verletzte, bekam er seine Chance – und nutzte sie.

Vor allem in seinem ersten Spiel als Starter überzeugte White mit mehr als 400 Passing Yards und drei Touchdowns. Und auch am kommenden Sonntag wird der 26-Jährige in der Partie gegen die Buffalo Bills auf dem Feld stehen.

White sicher: Hätte Nummer-1-Pick sein müssen

Geht es nach dem Spielmacher, dann hätte der Erfolg in der besten Football-Liga der Welt schon früher eintreten können. So hat White immer an sich selbst geglaubt, auch wenn die Teams dies offensichtlich nicht taten.

Woran dies lag, darauf weiß der Signal Caller keine richtige Antwort. "Ich kann es nicht sagen. Das liegt definitiv an den Scouting-Abteilungen der Liga und daran, wie sie meine Leistungen bewerten", erklärte er diesbezüglich.

Und weiter: "Ich habe 100 Prozent Vertrauen in mich selbst. Meiner Meinung nach hätte ich der Nummer-1-Pick im Draft sein müssen. Aber das ist vier Jahre her. Ich versuche, mir darüber keine Gedanken zu machen, sondern mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und meine Aufgabe zu erfüllen", so White weiter.

In der laufenden Saison konnte der Backup mehr überzeugen als der eigentliche Starter Zach Wilson. Wie es weitergeht, wenn dieser aus seiner Verletzungspause zurückkommt, ist aktuell noch unklar.

