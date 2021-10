London – Robert Saleh kommt ganz entspannt und fast schon standesgemäß in einen dunklen New York Jets-Trainingsanzug gehüllt den malerischen Park des Teamhotels in London zur Open-Air-Pressekonferenz entlang geschlendert. Dabei hat der 42-Jährige immer ein Lächeln im Gesicht, gibt im trüben England den fröhlichen, sympathischen "Sunnyboy". Ein wahrlich angenehmer Zeitgenosse.

Auf seinem Podest angekommen, fragt er dann zunächst einmal die mitgereisten Jets-Journalisten aus New York, ob sie auch noch so müde seien wie er und ob sie denn schon eine Runde auf dem benachbarten Golfplatz gedreht hätten. Als einer das direkt bejaht, macht Saleh sofort große Augen. "Ich muss mal schauen, ob ich das auch noch hin bekomme." Das darf natürlich bezweifelt werden.

Saleh ist schon London erprobt

Denn Saleh und seine Jets sind selbstverständlich wegen etwas ganz anderem nach London gereist. Das erste Spiel der "NFL International Series" steht auf dem Programm, am Sonntag (10. Oktober) geht es im Tottenham Stadium gegen die Atlanta Falcons (ab 14:55 Uhr live auf ProSieben und ran.de). Und wenn es nach Saleh geht, wollen die Jets da ihren Siegeszug, den sie am vergangenen Wochenende gegen die Tennessee Titans begonnen haben, fortsetzen. Zumal Saleh selbst durchaus London erprobt ist – schon als Linebacker-Coach der Jacksonville Jaguars war von 2014 bis 2016 jedes Jahr mit der Franchise aus dem "Sunshine State" in der englischen Landeshauptstadt. Seine persönliche Bilanz in London: Zwei Siege, eine Niederlage.

Natürlich will er seine positive Bilanz beibehalten und der Flug über den großen Teich soll sich somit auch dieses Mal für ihn und sein Team auszahlen. Das mögliche Jetlag will der neue Jets-Head Coach jedenfalls nicht als Ausrede gelten lassen. "Die Verantwortlichen haben wirklich alles dafür getan, dass die Jungs am Sonntag gegen die Falcons ihre beste Leistung abrufen können", so Saleh. "Das Zauberwort ist für mich 'Disziplin'. Wenn sich die Spieler an unsere Vorgaben und unseren Plan halten, werden sie gegen die Falcons ein richtig gutes Spiel abliefern können."

Wilson soll für zweiten Saisonsieg sorgen

Dass die Jets nach dieser Partie dann nicht 1:4, sondern bestenfalls 2:3 stehen, liegt ein Stück weit auch in den Händen des aktuellen "Rookies Of The Week", Zach Wilson. Der junge Quarterback überzeugte in Week 4 gegen die Titans auf ganzer Linie und ließ so zum ersten Mal seit dem Draft und den vielen Vorschusslorbeeren mächtig aufhorchen und auf dem Rasen Taten folgen.

"Wilsons Prozess ist fantastisch", schwärmt sein Head Coach. "Er arbeitet jeden Tag extrem hart an sich, will unbedingt besser werden. Ich bin mir sicher, dass wir noch sehr viel Spaß mit ihm haben werden – genau so, wie mit dem gesamten, noch sehr jungen Team." Was er damit meint? Das erklärt er sofort danach: "Wenn junge Teams zu schnell erfolgreich werden, kann sich unter Umständen ein gewisser Schneeball entwickeln. Wir sollten diesem Roster Zeit geben, sich zu entwickeln. Dann werden das alles richtig gute Spieler und wir hoffentlich auch ein richtig gutes Team."

Saleh wirkt zufrieden mit der Entwicklung der Jets

Als Saleh das sagt, huscht ihm ein Grinsen über das Gesicht. Er wirkt zufrieden und zuversichtlich. Der 42-Jährige vermittelt den klaren Eindruck, dass ihm die tägliche Arbeit mit diesem Team enormen Spaß macht und ihm die Leistungen, die er jeden Tag in den einzelnen Trainingseinheiten von seinen Jungs sieht, Mut für die Zukunft machen. Saleh ist zufrieden. Das ist klar erkennbar. Die New York Jets sind ein Projekt – und er will dieses Projekt in Zukunft zu einem erfolgreichen machen.

Sein kurzfristiger Fokus gilt aber den Atlanta Falcons, die ohne einen ihrer Top-Stars, Calvin Ridley, nach London gereist sind. Er wird das erste "London Game" des Jahres aufgrund persönlicher Gründe verpassen. "Das ändert aber nicht an unserem Game Plan", verrät Saleh. "Der hat schon festgestanden, bevor uns die Nachricht über Ridleys' Ausfall erreicht hat."

Respekt vor den Falcons

Und: "Die Falcons haben mit Spielern wie Matt Ryan, Cordarelle Patterson und vor allem Kyle Pitts auch so noch genügend 'Waffen' in ihrem Team." Pitts bezeichnet Saleh ganz euphorisch sogar als "a heck of a player". Der Respekt vor den Falcons ist also da. Schlagen will er sie trotzdem. In Zukunft ja vielleicht nicht nur in London, sogar auch in Deutschland?

Natürlich ist auch Saleh das steigende und scheinbar nicht enden wollende Interesse an der NFL in Europa nicht entgangen. "Ich weiß, dass Fußball in Europa eigentlich die bestimmende und beliebteste Sportart ist", so der Jets-Head Coach auf ran-Nachfrage. "Aber für mich ist American Football mit all seinen Emotionen und seiner Intensität und Härte die beste Sportart der Welt. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, dass die Marke weltweit weiter wächst. Ich finde das wirklich richtig, richtig cool."

Sagt es, zwinkert verschmitzt und macht sich dann auf in Richtung Trainingsplatz. Der "Progress" bei den Jets muss ja weitergehen. Auch in London.

Aus London berichtet: Dominik Hechler

