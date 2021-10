London – Zach Wilson ist nicht zu übersehen.

Der 1,91 Meter große Rookie-Quarterback der New York Jets trägt bei der letzten Trainingseinheit seines Teams in London vor dem ersten Spiel der "NFL International Series" im Jahr 2021 im Tottenham Stadium gegen die Atlanta Falcons (So., ab 14:55 Uhr live auf ProSieben und ran.de) nicht nur ein rotes Trikot mit der Nummer 2 darauf, sondern auch noch ein auffälliges, weißes Stirnband, das ein wenig an "Karate Kid" erinnert.

Nur dass sein "Meister" nicht Mister Miyagi heißt, sondern Robert Saleh, der Head Coach der Jets.

Saleh: "Sein Prozess ist fantastisch"

Und der gerät dann auch sofort regelrecht ins Schwärmen, wenn er von seinem Passgeber spricht, der nach seiner Gala-Vorstellung beim Jets-Sieg über die Tennessee Titans am 4. Spieltag verdientermaßen zum "Rookie Of The Week" gewählt wurde.

"Sein Prozess ist fantastisch. Fußarbeit, Auge. Zach arbeitet Woche für Woche und lernt damit, was es heißt, in dieser Liga Quarterback zu spielen", sagt Saleh über sein junges Talent, das mit seinem extrem jugendlichen Aussehen auch die Hauptrolle im Teenie-Film "High School Musical" spielen könnte.

"Ich will ihn auch nicht in eine Box pressen. Er soll sich entfalten und entwickeln können. Aaron Rodgers und Patrick Mahomes werden häufig vor allem für ihre tollen, tiefen Pässe gefeiert. Aber was sie eigentlich ausmacht, ist ihr unglaubliches 'Game-Management'. Und genau da soll Zach irgendwann auch mal hinkommen. Er soll lernen, in den richtigen Momenten die richtige Entscheidung zu treffen. Zach ist in meinen Augen ein außergewöhnliches Talent, mit dem wir noch sehr viel Freude haben werden."

Tatsächlich zeigte der 22-Jährige im Spiel gegen die Titans zum ersten Mal so richtig, was er auf dem Rasen so drauf hat - und zu was er vor allem auch in Zukunft noch fähig sein könnte. Hinzu kommt, dass Wilson gegen Tennessee auch endlich all den Vorschusslorbeeren vom Draft zu Beginn des Jahres gerecht werden konnte. Sicherlich ein gutes Gefühl. Ob er den Siegeszug in London gegen die Falcons fortsetzen kann?

Gegen den London-Fluch der Rookie-Quarterbacks

Mit einem möglichen Sieg könnte er auch den Fluch der Rookie-Quarterbacks brechen. Denn bislang ist es in London noch keinem Passgeber in seinem ersten Jahr gelungen, einen Sieg einzufahren. Egal ob Derek Carr, Blake Bortles, Gardner Minshew oder Deshone Kizer - sie alle scheiterten. Und Wilson? Der schlägt vor der Partie eher die leisen, defensiven Töne an.

"Der Sieg gegen die Titans war fantastisch, es war sofort eine ganz andere Stimmung in der Kabine", sagt Wilson. "Das hat mir auch nochmal deutlich gezeigt, was so ein einziger Erfolg in der NFL ausmachen kann."

Deswegen will der Rookie-Quarterback jetzt auch mehr - eine Kampfansage kommt ihm aus diesem Grund aber trotzdem nicht über die Lippen. Wilson glaubt an harte Arbeit.

Wilson: Rekorde in der NFL interessieren mich nicht

"Die Falcons stehen zwar bei 0:4, aber mich interessieren in der NFL keine Rekorde. Jedes Team in dieser Liga hat seine Stärken, jede Woche wartet auf mich und uns als Mannschaft eine neue Herausforderung. Deswegen gilt mein Fokus immer nur dem kommenden Gegner und was deren Stärken und Schwächen sind - da spielen die bisherigen Siege und Niederlagen dieser Teams überhaupt keine Rolle", erklärt der 22- Jährige, der mit ernster Miene nachschiebt: "Woche für Woche schaue ich, was ich besser machen kann als zuletzt. Denn ich will mich entwickeln, persönlich weiterkommen."

Dabei denkt er aber nicht ausschließlich nur an sich, sondern vor allem das gesamte Team. "Es war natürlich schön, dass ich am 4. Spieltag 'Rookie Of The Week' wurde, aber das habe ich nur dank meiner Mannschaft geschafft. Die O-Line hat mir die Zeit verschafft, meine Plays zu machen und die Wide Receiver haben richtig gute Catches gehabt. Nur so funktioniert das, wir können nur gemeinsam erfolgreich sein", sagt Wilson, dem der Trip nach London richtig gut gefällt.

Sein Urteil: "I am having a blast."

Die Freude wäre sicherlich noch etwas größer, wenn Wilson und Co. in London die Falcons schlagen. Unmöglich erscheint das derzeit sicher nicht. Denn eines ist klar - und das zeigen auch die Eindrücke von der letzten Trainingseinheit in London - die Brust bei den Jets ist sehr breit.

Und wenn es nach Saleh, Wilson und Co. geht, könnte die gerne noch ein bisschen breitet werden.

Aus London berichtet: Dominik Hechler

