München - Wie die NFL am Montag mitteilte, wird das NFL Network (im kostenlosen 24/7-Stream auf ran.de) 23 Spiele der NFL Preseason live zeigen. Darunter einige richtige Kracher.

Los geht's in der Nacht vom 12. auf den 13. August um 1:30 Uhr mit der Partie der New England Patriots gegen das Washington Football Team, bei dem Mac Jones, Rookie-Quarterback der Pats, sein Debüt geben wird. Einen Tag später treffen die Buffalo Bills auf die Detroit Lions mit dem deutschen Receiver Amon-Ra St. Brown, der ebenfalls sein erstes Spiel als NFL-Profi machen wird. Kick-Off für die Partie ist um 1 Uhr deutscher Zeit in der Nacht vom 13. auf den 14. August. Im Anschluss treffen ab 4 Uhr die Dallas Cowboys auf die Arizona Cardinals.

NFL Preseason live NFL Network

Am Samstag, den 14. August wird das NFL Network gleich vier spannende Preseason-Spiele übertragen. Um 19 Uhr deutscher Zeit startet die Partie der Chicago Bears gegen die Miami Dolphins, bei der Chicagos Rookie-Quarterback Justin Fields erstmals im neuen Trikot auf dem Feld stehen wird.

Die Minnesota Vikings empfangen um 22 Uhr die Denver Broncos, im Anschluss wird die große Quarterback-Hoffnung Trevor Lawrence ihren ersten Auftritt haben. Lawrence und die Jacksonville Jaguars spielen ab 1 Uhr deutscher Zeit gegen die Cleveland Browns mit Baker Mayfield. Am frühen Morgen des 15. Januars folgt dann um 4 Uhr noch die Partie zwischen Los Angeles Rams und den Los Angeles Chargers.

Hier alle Spiele, die es im NFL Network (im kostenlosen 24/7-Stream auf ran.de) zu sehen geben wird, in der Übersicht:

NFL Preseason Week 1

Freitag, 13. August

1:30 Uhr: Washington Football Team vs. New England Patriots



Samstag, 14. August

1 Uhr: Buffalo Bills vs. Detroit Lions

4 Uhr: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals

19 Uhr: Miami Dolphins vs. Chicago Bears

22 Uhr: Denver Broncos vs. Minnesota Vikings

Sonntag, 15. August

1 Uhr: Cleveland Browns vs. Jacksonville Jaguars

4 Uhr: Los Angeles Chargers vs. Los Angeles Rams

19 Uhr: Carolina Panthers vs. Indianapolis Colt

NFL Preseason Week 2

Freitag, 20. August

1:30 Uhr: New England Patriots vs. Philadelphia Eagles



Samstag, 21. August

2 Uhr: Cincinnati Bengals vs. Washington Football Team

19 Uhr: Buffalo Bills vs. Chicago Bears

22:25 Uhr: New York Jets vs. Green Bay Packers

Sonntag, 22. August

1:30 Uhr: Detroit Lions vs. Pittsburgh Steelers

4 Uhr: Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Rams

19 Uhr: New York Giants vs. Cleveland Browns

Montag, 23. August

1:30 Uhr San Francisco 49ers vs. Los Angeles Chargers



NFL Preseason Week 3

Samstag, 28. August

2 Uhr: Minnesota Vikings vs. Kansas City Chiefs

19 Uhr: Green Bay Packers vs. Buffalo Bills

Sonntag, 29. August

1 Uhr: Chicago Bears vs. Tennessee Titans

4 Uhr: Los Angeles Chargers vs. Seattle Seahawks



19 Uhr: Jacksonville Jaguars vs. Dallas Cowboys

Montag, 30. August

0 Uhr: Las Vegas Raiders vs. San Francisco 49ers

2 Uhr: New England Patriots vs. New York Giants



