München - Das NFL Network überträgt 23 Spiele der NFL Preseason. Darunter einige richtige Kracher.

Im Netowrk-Stream auf ran.de gibt es die Partien in voller Länge im RELIVE. Der Vorteil: Während die Spiele vom späten Abend bis in die frühen Morgenstunden stattfinden, können sich die deutschen Fans viele der Vorbereitungsspiele einfach am nächsten Tag anschauen. Die meisten Partien werden mehrfach wiederholt, Ihr könnt sie schauen, wann es Euch am besten passt ...

NFL Preseason im NFL Network

Hier die kommenden Spiele, die es im NFL Network (im kostenlosen 24/7-Stream auf ran.de) zu sehen geben wird:

NFL Preseason Week 1

Sonntag, 15. August

7:00 Uhr: Kansas City Chiefs at San Francisco 49ers

10:00 Uhr: Seattle Seahawks at Las Vegas Raiders

13:00 Uhr: Houston Texans at Green Bay Packers

16:00 Uhr: New York Jets at New York Giants

Montag, 16. August

7:00 Uhr: New Orleans Saints at Baltimore Ravens

10:00 Uhr: Cincinnati Bengals at Tampa Bay Buccaneers

19:00 Uhr: Denver Broncos at Minnesota Vikings

22:00 Uhr: Pittsburgh Steelers at Philadelphia Eagles

Dienstag, 17. August

9:00 Uhr: Tennessee Titans at Atlanta Falcons

19:00 Uhr: New Orleans Saints at Baltimore Ravens

22:00 Uhr: New York Jets at New York Giants

Mittwoch, 18. August

19:00 Uhr: Houston Texans at Green Bay Packers

22:00 Uhr: Miami Dolphins at Chicago Bears

Donnerstag, 19. August

7:00 Uhr: Seattle Seahawks at Las Vegas Raiders

10:00 Uhr: Carolina Panthers at Indianapolis Colts

19:00 Uhr: Pittsburgh Steelers at Philadelphia Eagles

22:00 Uhr: Kansas City Chiefs at San Francisco 49ers

Freitag, 20. August:

8:00 Uhr: Dallas Cowboys at Arizona Cardinals

10:30 Uhr: New England Patriots at Philadelphia Eagles

19:00 Uhr: Cleveland Browns at Jacksonville Jaguars

22:00 Uhr: New England Patriots at Philadelphia Eagles

NFL Preseason Week 2 - Termine folgen

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.