München/Green Bay – Gegen die Atlanta Falcons waren die Improvisations-Fähigkeiten von Packers-Quarterback Aaron Rodgers gefragt. Mit Davante Adams und Allen Lazard fehlt ihm seine zwei besten Wide Receiver.

Doch der Spielmacher ließ sich nicht beirren und führte sein Team – mit der Hilfe eines gewissen Robert Tonyan – zum ungefährdeten 30:16-Sieg.

LaFleur mit exzellenter Bilanz

Tonyan ist ein relativ unbekannter Tight End, der in seinem dritten Jahr in der NFL spielt. Am Montag war er des Star des Abends. Der 26-Jährige fing drei Touchdown-Pässe, kam insgesamt auf sechs Catches für 98 Yards. Es war geradezu eine Leistungsexplosion für Tonyan, der in seinen beiden ersten Saisons insgesamt zwei Touchdowns und 14 Receptions gesammelt hatte.

Mit seiner Leistung gegen die Falcons verhalf er den Packers zum vierten Sieg im vierten Spiele. Erstmals seit 2015 ist das Team aus Green Bay wieder so gut gestartet. Die Bilanz von Head Coach Matt LaFleur liegt nun bei 17:3 in seinen ersten 20 Spielen – nur Trainer-Legende George Seifert schaffte in der NFL-Geschichte mit 18 einen mehr.

Rodgers brilliert in erster Hälfte

Gegen die Falcons war Rodgers nicht anzumerken, dass er mit Marquez Valdes-Scantling, Darrius Shepherd, Malik Taylor und Reggie Begelton nur die zweite Receiver-Garde zur Verfügung hatte. In der ersten Hälfte brachte der Quarterback dennoch 18 von 22 Pässen an den Mann. Dabei sprangen 228 Yards Raumgewinn und drei Touchdowns heraus. Rodgers' Quarterback-Rating für diesen Abschnitt: 149,4. Am Ende standen für Rodgers 327 geworfene Yards und vier Touchdowns zu Buche.

Auf Seiten der Falcons überzeugte Running Back Todd Gurley mit zwei Touchdowns, sein Quarterback Matt Ryan warf zwar für 285 Yards Raumgewinn, konnte aber nie einen Mitspieler in der Endzone finden. Für die Falcons ist der Fehlstart perfekt. Sie stehen bei vier Niederlagen in den ersten vier Spielen.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.