München - Dass sich Quarterback Aaron Rodgers von den Green Bay Packers und Head Coach Mike Tomlin von den Pittsburgh Steelers gegenseitig sehr schätzen, ist bekannt.

Auch deshalb kamen vor dem Heimspiel der Packers gegen und Tomlin und Co. wieder Gerüchte auf, dass Rodgers im kommenden Jahr zu den Steelers wechseln könnte. Zwar kehrte der Superstar nach seinem Streik in der Offseason doch nach Green Bay zurück, ein Abgang nach der Saison gilt jedoch weiterhin als möglich.

💡 Erklärung: Aaron Rodgers wollte die Pittsburgh Steelers mit einem schnellen Snap bei deren Auswechslung kalt erwischen und eine Strafe für 12 Mann auf dem Feld forcieren. Aber Steelers-Cheftrainer Mike Tomlin war einen Tick schneller und nahm eine Auszeit. pic.twitter.com/QNnfTHZ7dl — NFL Deutschland (@NFLDeutschland) October 6, 2021

Auch während des Spiels fingen die Kameras eine Szene zwischen Rodgers und Tomlin ein, in der sich beide mehrmals anlächelten. Um den erfolgreichen Saisonstart mit einer Bilanz von 3-1 nicht zu gefährden, nahm nun Rodgers höchstpersönlichen den Mutmaßungen den Wind aus den Segeln.

Rodgers: "Großer Fan von Mike Tomlin, aber..."

In seinem wöchentlichen Auftritt bei der "Pat McAfee Show" erklärte Rodgers die Hintergründe: "Ich sage doch nur die Wahrheit. Wenn ich zu Mike Tomlin gefragt werde, antworte ich einfach ehrlich", so der 37-Jährige.

"Wenn das dann so interpretiert wird, als ob ich mir mein nächstes Team angeln würde, ist das einfach falsch", sagte er weiter: "Ich antworte nur eine Frage zu ihm und was er großartiges in dieser Liga geleistet hat", so Rodgers.

Die Lobeshymne auf den Steelers-Coach riss dabei noch nicht ab: "Ich bin ein großer Fan von ihm. Ich mag wie er zum Team spricht, wie er die Dinge angeht und sein Selbstvertrauen. Ich habe nichts als Gutes über ihn gehört", schwärmte Rodgers weiter.

Ein Wechsel von Rodgers zu den Steelers scheint damit trotz der lobenden Worte erstmal vom Tisch zu sein. Ob er und Tomlin dann irgendwann doch nochmal zusammen finden, hängt wohl auch vom Abschneiden der Packers in dieser Saison ab. Gelingt ein Sieg bei den Cincinnati Bengals am Sonntag (ab 18:55 Uhr im Livestream auf ran.de), befinden sich die Packers voll auf Kurs in Richtung Playoffs.

