München - Aus seiner Vorliebe für die TV-Show "Jeopardy" hat NFL-Superstar Aaron Rodgers nie einen Hehl gemacht. In der Offseason durfte der Quarterback der Green Bay Packers sogar seine Lieblingssendung moderieren, allerdings nicht als dauerhafter Moderator.

Dieser Umstand könnte sich nun ändern, denn Mike Richards, der bisherige Host der TV-Show, hört auf. Schlägt nun die Stunde von Rodgers?

"Hätte den Job angenommen"

"Ich hätte den Job auf jeden Fall angenommen. Natürlich nur, wenn sie einen Weg gefunden hätten, der mit meinem Plan gepasst hätte", erklärte Rodgers bei "SiriusXM Mad Dog Radio". Dieses Interview fand vor der Bekanntgabe von Richards' Aus statt, doch der NFL-Quarterback wäre bereit gewesen, in die Rolle des Moderators seiner Lieblingsshow zu schlüpfen.

Vermutlich würde der 37-Jährige also auch noch ein zweites Mal "Ja" sagen, wenn er noch einmal gefragt werden würde, denn in der Vergangenheit hat Rodgers bereits oft seine Liebe für diese Show kund getan. Möglicherweise würde dies auch ausreichen, um seine NFL-Karriere nach der kommenden Saison an den Nagel zu hängen.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.