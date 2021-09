München - In der NFL gibt es aktuell so einige freie Plätze für Running Backs. So wurden beispielsweise die Baltimore Ravens von diversen Verletzungen heimgesucht. Einer, der eine solche Lücke durchaus schließen könnte, ist Frank Gore. Der 38-Jährige ist einer der erfolgreichsten Running Backs der Geschichte und hat die drittmeisten Rushing Yards der Liga-Historie.

Dennoch hat Gore in diesem Sommer so manches Angebot abgelehnt, und das, obwohl er nach seinem Ende bei den New York Jets aktuell kein Team hat. Doch es waren offenbar nicht etwa die Offerten der Interessenten, die ihn von einer Unterschrift abgehalten haben. Stattdessen hat sich Gore für seine Zukunft ein anderes Ziel gesetzt: Er will Boxer werden!

"Ich habe für beides trainiert - Football und Boxen", erklärte er nun im Gespräch mit "NFL.com": "Ich habe Boxen schon immer geliebt, also habe ich das auch gemacht. Aktuell versuchen wir, einen Kampf zustande zu bringen. Wenn wir das schaffen, werdet ihr mich im Ring sehen."

Gore und Agent planen Boxkampf

Mit "wir" meint Gore dabei seinen Agenten Malki Kawa, der im Kampfsport tätig ist, aber auch beispielsweise den 99-Millionen-Dollar-Vertrag von Darius Leonard bei den Indianapolis Colts ausgehandelt hat.

Ob Gore noch einmal auf das Football-Feld zurückkehren wird, ist unklar - aktuell liegt sein Fokus eindeutig auf dem Ring.

"Ich habe mich einfach in die Härte des Sports verliebt. Ich hatte das Gefühl: 'Mann, ich wäre nicht bereit zu kämpfen.' Aber ich mag Herausforderungen. Also habe ich weiter und weiter gemacht, und gesehen, wie ich immer besser wurde", erkläre er.

Die NFL-Fans können Gore also möglicherweise schon bald im Ring sehen. US-Quellen zufolge ist bereits ein hochkarätiger Kampf im Planung.

