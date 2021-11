New York/München - Es ist das Duell des ehemaligen gegen den aktuellen Head Coach der New York Jets: Rex Ryan vs. Robert Saleh.

Nach der desaströsen 17:45-Niederlage der Jets in Woche zehn gegen die Buffalo Bills feuerte Ryan bei "ESPN" gegen Saleh. "Dieser Typ soll ein Defensiv-Guru sein", fragte Ryan und verwies darauf, dass Salehs Team soeben zum dritten Mal in den letzten vier Spielen mindestens 45 Punkte kassiert hatte.

"Vergleiche diesen Kerl nie mit mir", reagierte der ehemalige Coach (2009 bis 2014) sauer auf die Aussage, dass er Saleh in seinem Coaching ähnlich sei.

Saleh kontert - Bruder setzt noch einen drauf

In der "Michael Kay Show" schoss Saleh nun zurück: "Ich habe Rex noch nie getroffen. Ich habe mich noch nie mit Rex unterhalten. Ich kenne ihn nicht einmal. Wenn es für ihn so persönlich ist, weiß er eigentlich, wo er mich finden kann", übt sich der 42-Jährige in Sachlichkeit.

Doch die Frustration über die aktuelle sportliche Verfassung seines Teams ist Saleh dennoch anzumerken. Mit nur zwei Siegen aus neun Spielen und einem gegnerischen Score von 33 Punkten pro Partie sind die Jets weiterhin eines der schlechtesten Teams der NFL.

In Bezug auf die unsachliche Kritik von Ryan wurde Salehs Bruder in den Sozialen Netzwerken deutlicher. "Rex Ryan hat einen guten Mangini-Kader übernommen. Er hat damit die ersten zwei Jahre gewonnen und danach jedes Jahr mit seinem eigenen Kader verloren", schrieb er auf Twitter.

Wie auch immer dieser Beef ausgeht: Sollte Robert Saleh das Ruder bei den Jets rumreißen, sind alle Argumente auf seiner Seite.

