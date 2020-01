Washington/München - Eli Manning zählt zu den namhaften Quarterbacks, die nach der aktuellen Saison zum Free Agent werden. Im Gegensatz zu anderen Routiniers wie Tom Brady und Philip Rivers deutet bei dem zweimaligen Super-Bowl-Sieger aber einiges auf das Karriereende hin.

So interpretiert zumindest Paul Schwartz von der "Washington Post" die Situation. Denn Manning habe bereits verdeutlicht, dass er sich mit der Rolle des Backup nicht anfreunden wolle. Bei den New York Giants musste sich der 39-Jährige in der vergangenen Saison hinter Daniel Jones anstelle, kam nur viermal zum Einsatz.

Manning bislang Bestverdiener aller NFL-Profis

Die Suche nach einem Klub, bei dem er als Starter agieren könnte, dürfte sich Schwartz zufolge schwierig gestalten. Zumal er nicht mit dem Klingelbeutel bei einem möglichen neuen Arbeitgeber anklopfen dürfte, um noch ein paar Scheine abzugreifen.

Mit bislang 252,3 Millionen US-Dollar hat Manning mehr kassiert als jeder andere NFL-Profi - weshalb er auch nicht aus finanziellen Gründen weitermachen müsste. Und vor allem betonte der viermalige Pro Bowler bereits, dass er gern seine komplette Karriere bei den Giants verbringen würde.

Dort jedoch würde er sich wohl mit der Backup-Rolle zufriedengeben müssen. Und bei dieser Ausgangsposition drohen obendrein ordentliche Gehaltseinbußen.

Manning könnte sich auch heimlich aus NFL verabschieden

Erwartet uns also bald eine Breaking News aus dem Hause Manning? Nicht unbedingt. Dem Super-Bowl-Schreck der New England Patriots wird durchaus auch ein heimlicher Abschied aus der NFL zugetraut, da der vierfache Familienvater von seinem Naturell her nie das Rampenlicht gesucht hat. Die Tage rund um den Super Bowl LIV werde er für die Verkündung wohl eher nicht nutzen.

Laut Schwartz denken die Manning-Vertrauten jedoch, es wäre der richtige Zeitpunkt, um abzutreten. Vater Archie, selbst zweimaliger Pro Bowler, sagte: "Ich unterstütze Eli bei allem, was er macht. Er kann solche Sachen sehr gut durchdenken. Er wird das Richtige und das Beste tun."

