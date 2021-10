München - Nur ein Sieg aus den ersten vier Spielen.

Die Pittsburgh Steelers haben sich ihren Saisonstart sicherlich anders vorgestellt. Es läuft noch nicht viel zusammen beim Team von Head Coach Mike Tomlin. Auch Ben Roethlisberger ist bisher nicht auf der Höhe.

Der 39-Jährige scheint nicht in bester körperlicher Verfassung zu sein und hat offenbar mit Problemen an der Hüfte zu kämpfen. Für den 1-3-Start des Teams nimmt sich der Quarterback auch selbst in die Verantwortung.

Roethlisberger: "Ich muss besser spielen"

Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Aaron Rodgers und die Green Bay Packers erklärte Big Ben, er habe keine gute Technik in seinen Würfen. Sein Ellbogen sei viel zu tief, das führe zu unkonstanten Würfen und schlechten Verbindungen zu seinen Receivern.

Auch seine Hüftprobleme bereiten dem Quarterback offensichtlich Probleme: "Sie ist ganz schön geschunden", erklärte "Big Ben" am Mittwoch. "Wenn ich euch die Bilder zeigen würde, würde euch schlecht werden. Es ist ziemlich grün und blau."

Dennoch sollte Roethlisberger das nicht von einem Einsatz gegen die Denver Broncos am kommenden Sonntag abhalten. Ohnehin müsse er sich "da durchkämpfen und bessere Entscheidungen treffen. Herausfinden, wie ich bessere Würfe mache und einfach ein besserer Spieler sein kann."

"Big Ben" gibt sich kämpferisch

Die Saison schreibt er noch keinesfalls ab: "Ich werde daran arbeiten. Niemand hier hat die Saison schon aufgegeben. Es ist noch früh und wir haben noch viel Kampfgeist in uns."

Denn Roethlisberger weiß um seine Stärken: "Ich weiß, dass ich besser Football spielen kann. Ich glaube an mich selbst", fügte er hinzu. "Ich werde mir den Arsch abrackern, wieder einen Sieg einzufahren, egal was drumherum passiert. Und wenn es das ist, was es braucht um den Jungs zu zeigen, dass ich alles tun werde, um zu gewinnen, dann werde ich das tun."

