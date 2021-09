München - Nicht nur aus sportlicher Sicht bietet das Aufeinandertreffen von Tom Brady und seinen Tampa Bay Buccaneers gegen die New England Patriots einen großen Reiz. Es kommt hierbei auch zum großen Duell zwischen Patriots-Coach Bill Belichick und seinem ehemaligen Schüler Brady.

Wie der Erfolgstrainer kürzlich angab, hatte er mit dem Superstar stets eine gute Beziehung. Einem Bericht von "ESPN" zufolge, kühlte das Verhältnis der beiden Alpha-Tiere besonders zum Ende der gemeinsamen Zusammenarbeit immer mehr ab.

Zusammenbruch nach Super-Bowl-Sieg?

Der "ESPN"-Bericht bezieht sich dabei auf das noch nicht veröffentlichtes Buch "It's Better to Be Feared" von Reporter Seth Wickersham, das die Geheimnisse der lange unbesiegbaren Patriots-Dynasty aufdecken soll. Wie er darin berichtet, soll es hinter den Kulissen des sechsmaligen Super-Bowl-Siegers öfter zwischen Belichick und Brady gekracht haben.

So soll Brady versucht haben, nachdem er seinen Abschied aus New England verkündet hatte, ein persönlich Gespräch mit seinem langjährigen Coach über die gemeinsame Zeit zu führen. Stattdessen habe Belichick jedoch auf ein Gespräch über das Telefon bestanden.

Brady habe daraufhin einem Freund ausgerichtet, dass die Absage des Treffens ihm gezeigt hätte, wie sehr sich die Beziehung zu seinem Coach in den letzten Jahren verschlechtert hatte. Zudem sei der 44-Jährige darüber verärgert gewesen, dass ihm Belichick und Team-Besitzer Robert Kraft nicht garantieren wollten, dass er bis 45 als Starter aktiv ist.

In seiner Zeit bei den Patriots verzichtete Brady immer wieder auf Geld, damit das Team um ihn herum verstärkt werden kann. Auch diese Gesten fingen nach dem Super-Bowl-Sieg 2018 an zu bröckeln, weil die Meinung des Quarterbacks in Bezug auf Neuzugänge nicht mehr geschätzt worden ist, wie Wickersham weiter schreibt.

Das Kracher-Duell nimmt bereits jetzt immer mehr an Brisanz zu. Am Sonntag wird sich zeigen, wer am Ende als Sieger hervorgeht.

