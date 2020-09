München/Washington - Das Washington Football Team hatte den alten Teamnamen Washington Redskins abgelegt, weil dieser als rassistisch galt und mehrere Großsponsoren eine Namensänderung verlangten.

Die Franchise aus der US-Hauptstadt sollte nur übergangsweise Washington Football Team heißen, bis zur NFL Saison 2021 ein neuer Teamname gefunden ist.

Teambesitzer lobt den Retro-Look

Teambesitzer Daniel Snyder deutete nun allerdings an, dass dieser Teamname zu einer Dauerlösung werden könnte.

"Klar, ist das möglich", erklärte er gegenüber dem "Wall Street Journal". "Wenn der Name Washington Football Teams gut ankommt und unsere Fans ihn annehmen, dann würden wir uns freuen, ihn als unseren ständigen Namen zu behalten. Ich denke, wir haben edlen Retro-Look und -Feeling entwickelt."

Snyder werde sich bei der endgültigen Namenswahl allerdings Zeit lassen, um die richtige Entscheidung im Sinne des Teams zu treffen. "Wir wollen, dass unser zukünftiger Name und unsere Marke für etwas stehen, das Menschen aller Herkunft vereint und auch in den nächsten 100 Jahren oder länger stolz machen wird", so Snyder.

