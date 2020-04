München - In genau fünf Monaten, also am 10. September 2020, soll die neue NFL-Saison beginnen. Nur lässt sich in Zeiten der Corona-Krise eben kaum etwas planen. NFL-Boss Roger Goodell bleibt dennoch zuversichtlich.

"Die NFL plant zu spielen", sagte er in einem FaceTime-Interview mit Ankur Jain, dem Gründer des Unternehmen "Kairos". "Das ist unsere Hoffnung und darauf ist unsere bisherige Planung ausgerichtet."

Goodell glaubt, dass der Football für die Menschen in dieser Krise sogar eine emotionale Unterstützung sein könne: "Wir können unserem Land dabei helfen, wieder zu heilen. Wir können helfen, unsere Gemeinden zusammenzubringen. Wir können Hoffnung geben. Wir können die Menschen von den alltäglichen Problemen ablenken und ihnen zeigen, dass es da draußen eine Zukunft gibt und wir alle ein Teil davon sind."

Sicherheit muss gewährleistet sein

Goodell weiß allerdings auch, dass die Gesundheit eine größere Priorität genießt als der Profisport. "Wir müssen die allgemeine öffentliche Sicherheit, aber auch die Sicherheit aller Beteiligten im Stadion gewährleisten. Die Hoffnung ist, dass die Schritte, die unsere Politiker eingeleitet haben, dazu beitragen, diese Pandemie so schnell wie möglich zu beenden."

Weiter versucht Goodell, Hoffnung zu verbreiten: "Wir werden das durchstehen. Wir werden dies gemeinsam als Land und als gesamte Welt durchstehen. Wir werden das überwinden. Die Menschen sollten diese Hoffnung behalten, denn wir werden wieder all die Dinge tun, die wir auch vorher getan haben."

Während die Saison noch in weiter Ferne liegt, steht der NFL Draft unmittelbar bevor. In der Nacht vom 23. auf den 24. April (ab 1:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) findet die erste Runde statt.

Der Ligaboss hat veranlasst, dass der Draft mit einer Charity-Aktion zugunsten von Unternehmen verbunden wird, die zur Eindämmung des Coronavirus beitragen.

