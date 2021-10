Frankfurt am Main (SID) - Quarterback-Superstar Tom Brady hat die Tampa Bay Buccaneers zum nächsten Sieg in der US-Football-Profiliga NFL geführt. Beim lange Zeit ungefährdeten 28:22 des Super-Bowl-Champions am Donnerstag (Ortszeit) bei den Philadelphia Eagles warf der 44-Jährige zwei Touchdowns. Die Bucs bleiben durch den fünften Erfolg im sechsten Spiel an der Spitze der NFC South.

Neben Brady, der keine Anzeichen zeigte, dass ihn die Daumenverletzung aus dem vorherigen Spiel beeinträchtigte, überzeugte auch der starke Leonard Fournette mit zwei Touchdowns. Nach starkem Beginn und einem zwischenzeitlichen 28:7 gaben die Bucs die Partie in der Schlussphase etwas aus der Hand, brachten die Führung aber über die Zeit.