Tampa Bay Buccaneers at New Orleans Saints 36:27

Dass Tom Brady gegen die New Orleans Saints Probleme hat, ist kein Geheimnis. In der letzten Saison verloren die "Bucs" beide Spiele in der Regular Season. In den Playoffs waren sie wiederum siegreich aus der Begegnung gegangen. Und auch am 8. Spieltag der Saison 2021 startete Tampa Bay gut. Durch einen 12-Yard Touchdown-Pass von Tom Brady, den Chris Godwin fing, gingen die Buccaneers in Führung. Tre'Quan Smith glich noch im ersten Viertel aus. Justin Winston fand den Wide Receiver mit einem 16-Yard Pass.

Kurz nach Beginn des zweiten Viertels verletzte sich Jameis Winston. Weil auch Backup-QB Tysom Hill verletzt war, kam Trevor Siemian in die Partie. Trotzdem konnten die Saints das zweite Viertel, auch aufgrund zweier Turnover von Tom Brady, dominieren und mit einer 16:7 Führung in die Halbzeit gehen.

Im dritten Viertel machten die Saints dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Alvin Kamara lief für ein Yard in die Endzone und baute die Führung auf 23:7 aus. Tampa Bay blieb durch einen Touchdown von Giovanni Bernard an den Saints dran und nach einem 41-Yard Pass auf Mike Evans und erfolgreichem PAT stand es kurz vor Ende des dritten Viertels nur noch 21:23.

Durch ein Field Goal bauten die Saints ihre knappe Führung ein wenig aus. Doch kurze Zeit später schlief die Defense von New Orleans und ließ einen 50-Yard Pass von Tom Brady auf Cyril Grayson zu. Die anschließende Two-Point Conversion war nicht erfolgreich.

Mit noch 1:44 zu spielen gingen die Saints wieder in Führung (29:27). Im entscheidenen Drive unterlief Brady ein "Pick Six" der die 36:27 Niederlage der Buccaneers besiegelte. Während die "Bucs" auf eine Bilanz von 6-2 fallen, stehen die Saints, bei einem Spiel weniger, bei 5-2.

New England Patriots at Los Angeles Chargers 27:24

Ein spannendes Spiel lieferten sich die New England Patriots und die Los Angeles Chargers. Im ersten Viertel konnten beide Teams einen Rushing Touchdown erzielen. Nachdem die Chargers durch Austin Ekeler in Führung gegangen waren, glichen die "Pats" durch Damien Harris aus.

Im zweiten Viertel fand Justin Herbert seinen Wide Receiver Keenan Allen für einen 5-Yard Touchdown Pass, der Los Angeles mit 14:7 in Front brachte. Nach zwei Field Goals von Nick Folk ging das Spiel mit einem 14:13 für die Chargers in die Halbzeit.

Durch ein weiteres Field Goal konnte New England kurzzeitig in Führung gehen, ehe die Chargers die alte Ein-Punkte Führung wieder herstellten. Mit 17:16 ging es in das letzte Viertel.

Dort warf Justin Herbert seine zweite Interception, die Adrian Philips 26 Yards in die Endzone der Chargers trug. Durch eine erfolgreiche Two-Point-Conversion konnten die Patriots mit sieben Punkten in Führung gehen. In der Folge erzielte Nick Folk ein weiteres Field Goal und machte das Spiel so zu einem Two-Possesion-Game für die Chargers.

Den 10-Punkte Rückstand konnten die Chargers nicht mehr drehen. Zwar erzielte Joshua Palmer noch einen Touchdown. Den anschließenden Onside-Kick sicherten sich jedoch die Patriots. New England steht nach dem Sieg nun bei einer ausgeglichenen Bilanz (4-4), während die Chargers die dritte Niederlage der Saison hinnehmen mussten (4-3).

Washington Football Team at Denver Broncos 10:17

Beide Mannschaften kamen schleppend ins Spiel. Erst im zweiten Viertel der Partie wurden die ersten Punkte auf das Scoreboard gebracht. Sowohl die Broncos, als auch das Football Team verwandelten ein Field Goal, ehe Melvin Gordon knapp 70 Sekunden vor der Halbzeiteinen 15-Yard Pass von Teddy Bridgewater fing und Denver mit 10:3 in Führung brachte. Dies war gleichzeitig auch der Pausenstand.

Das dritte Viertel verlief weitestgehend ereignislos. Erst 38 Sekunden vor Schluss konnten das Washington Football Team durch einen 20-Yard Receiving Touchdown von DeAndre Carter und den erfolgreichen PAT ausgleichen.

Knapp 4:30 Minuten vor Schluss erzielte Melvin Gordon seinen zweiten Touchdown. Nach einer Interception von Taylor Heinicke schien das Spiel entscheiden, doch Melvin Gordon verlor den Ball und gab Washington so noch einmal die Chance auszugleichen. Diese Chance nutzte das Football Team aber nicht und somit gewannen die Denver Broncos (4-4) mit 17:10 gegen Washington (2-6).

Jacksonville Jaguars at Seattle Seahawks 7:31

Die Seattle Seahawks haben einen ungefährdeten Sieg gegen die Jacksonville Jaguars eingefahren. Geno Smith, der den immer noch verletzten Russell Wilson vertrat, lief im ersten Viertel selbst in die Endzone, bevor er im zweiten Viertel einen 16-Yard Pass zu D.K. Metcalf an den Mann brachte. Zehn Sekunden vor der Halbzeit erhöhte Jason Myers durch ein Field Goal auf 17:0.

Gleiches Bild in der zweiten Halbzeit. Nach einem 5-Yard Pass fing D.K. Metcalf seinen zweiten Touchdown des Tages.

Der Rest des Spiels verlief schleppend. Erst im letzten Viertel, 1:49 vor Schluss, gab es wieder Punkte zu sehen. Jamal Agnew konnte einen Pass von Trevor Lawrence fangen und "verkürzte" auf 7:24. Den folgenden Onside-Kick lief Travis Homer direkt zu einem Touchdown.

Somit endete das Spiel mit 31:7 für die Seahawks, die nun bei einer Bilanz von 3-5 stehen. Die Jaguars bleiben mit nur einem Sieg im Tabellenkeller der Liga.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.