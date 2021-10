München/Foxborough - Es war das wohl am spannendsten erwartete Prime-Time-Spiel der jüngeren NFL-Geschichte: Die Tampa Bay Buccaneers reisten zu den New England Patriots.

Im Rampenlicht stand natürlich Quarterback Tom Brady, aber nicht nur weil er gegen das Team antrat, das ihn im April 2000 einst draftete, sondern auch weil er einen NFL-Rekord brechen sollte, der wohl noch bis weit nach seinem Karriereende bestehen dürfte.

Defense-Schlacht in der 1. Halbzeit

Dabei lief das Spiel aber nicht so klar, wie manche vor der Partie vermutet hatten. Die Patriots, die als klarer Underdog in die Partie gingen, führten sogar mit 7:6 zur Halbzeit. Bill Belichick, der als einer der besten - wenn nicht der Beste - Playcaller auf der defensiven Seite gilt, hielt seinen ehemaligen Schützling also gut unter Kontrolle.

Nach der Pause lösten sich allerdings die Fesseln der jeweiligen Offenses. Tom Brady führte sein Team mehrfach in die Hälfte New Englands, konnte daraus nach der Pause neben dem Touchdown von Ronald Jones aber nur zwei Field Goals machen. Am Ende standen für Brady 269 Yards bei 22 von 43 Pässen zu Buche, allerdings kein Touchdown.

Mac Jones, Quarterback der Patriots, hatte in der 1. Halbzeit Pech, als ein Pass von ihm von Jordan Whitehead abgefangen wurde, nachdem er Nelson Agholor durch die Hand flutschte.

Nach der Pause drehte der Rookie jedoch auf, satte 19 Pässe in Serie brachte er zwischendurch an, so viele schaffte kein anderer Rookie-Quarterback in diesem Jahrtausend. Am Ende stand Jones bei 268 Yards, zwei Touchdowns und einem Pick.

Brady neuer Passing Yards Leader

Bereits im zweiten Drive holte sich Tom Brady einen der prestigeträchtigsten Rekorde der NFL: Er überholte Drew Brees an Nummer eins der Passing Yards der NFL-Geschichte. Brady steht nun bei 80.560 Yards.

Unterbrochen wurde das Spiel zu Ehren des Rekordmannes aber nicht. Das wollte Gerüchten zufolge keiner der Beteiligten, weder Brady, noch Bill Belichick oder Robert Kraft, Besitzer der Patriots und des Gillette Stadiums.

Für die Patriots, die nun 1-3 stehen, geht es in der kommenden Woche gegen die ebenfalls 1-3-stehenden Houston Texans, die Tampa Bay Buccaneers bekommen es mit den Miami Dolphins zu tun.

