München - Am 5. Spieltag der NFL-Saison 2020 empfangen die Tennessee Titans die Buffalo Bills um Shooting-Star Josh Allen (live ab 0:50 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de).

Obwohl beide Teams bislang eine makellose Bilanz aufweisen können, gehen die Bills gegen die coronageschwächten Titans als Favorit in die Partie.

Die wichtigsten Personalien und Stories

Aufeinandertreffen von Corona geprägt

Lange Zeit war nicht abzusehen, ob die Partie tatsächlich stattfinden kann. Insgesamt haben die Titans 24 positive Coronafälle im Team und Betreuerstab in dieser Saison gemeldet, acht infizierte Spieler befinden sich noch auf der COVID-Reserve-Liste.

Aus sportlicher Sicht verheerender für die Titans war, dass seit knapp zwei Wochen das Trainingsgelände seitens der NFL abgesperrt wurde, um das Virus einzudämmen. Eine reguläre Vorbereitung auf das Spiel gegen die Bills war demnach kaum möglich. Obwohl Gerüchte aufkamen, dass sich das Team zu privaten Workouts getroffen hätte, fand der Großteil der Vorbereitung virtuell statt.

Auch die Bills konnten sich nicht wie gewohnt auf Woche 5 einstellen. Falls das Spiel gegen die Titans aufgrund von weiteren Coronafällen nicht hätte stattfinden können, wären sie am Donnerstag im Thursday Night Game gegen die Kansas City Chiefs angetreten. Demnach mussten sie sich zwei komplett unterschiedliche Matchpläne für diese Woche überlegen, was die Vorbereitung erschwerte.

Josh Allen vs. Ryan Tannehill

Wenn man sich nach vier Spieltagen der Saison einen Shooting-Star der NFL raussuchen will, liegt der Name von Bills-Quarterback Josh Allen auf der Hand. Sein stark verbessertes Passspiel in dieser Saison macht ihn aktuell zu einem der besten Quarterbacks der Liga - auch aus statistischer Sicht.

In vier Spielen kommt er auf 1326 Passing Yards und zwölf geworfenen Touchdowns bei lediglich einer Interception. Zudem kam er bereits dreimal per Lauf in die Endzone. Doch auch Titans-Quarterback Ryan Tannehill wusste bisher zu überzeugen.

809 Passing Yards stehen bei ihm zubuche. Sein Gegenüber Allen hat ihm allerdings in der Touchdown-Kategorie einiges voraus, so fand Tannehill lediglich sechsmal per Wurf den Weg in die Endzone (bei einer Interception).

Personal: Titans wohl mit Rückkehrer - Bills müssen auf Linebacker verzichten

Während sich der eine Wide Receiver Corey Davis mit sieben weiteren Akteuren auf der COVID-Reserve-Liste befindet und das Spiel damit verpassen wird, steht der zuletzt angeschlagene A.J. Brown vor seinem Comeback. Bangen hingegen müssen die Titans um Star-Tackle Taylor Lewan, der mit einer Schulterverletzung als "fraglich" gelistet wird.

Bei den Bills konnte etwas überraschend Star-Cornerback Tre'Davious aufgrund einer Rückenverletzung nicht trainieren, weshalb er offiziell als "fraglich" gelistet wird. Sicher verzichten müssen die Bills auf Linebacker Matt Milano, der mit einer Oberkörperverletzung ausfällt.

So lief Week 4

Tennessee Titans

Da sich die Titans bereits seit zwei Wochen mit positiven Coronafällen rumschlagen müssen, wurde das Spiel in der vergangenen Woche gegen die Pittsburgh Steelers vorzeitig verlegt. Damit kam Tennessee bereits in Woche 4 in den Genuss einer außerplanmäßigen Bye Week. Das Spiel gegen die Steelers soll später in der Saison nachgeholt werden.

Buffalo Bills

Die Bills hingegen konnten ihre dominante Spielzeit fortsetzen und schlugen die Las Vegas Raiders mit 30:23. Auch eine zwischenzeitliche Verletzung an der Hand, konnte Allen dabei nicht aufhalten. Als er nach kurzer Behandlung zurückgekehrt war, erzielte er noch 288 Passing Yards und zwei geworfene Touchdowns.

