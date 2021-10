NHL

NHL-Saisonstart: Zwei Deutsche noch ungeschlagen!

Die ersten Spieltage in der NHL sind Geschichte. Die Leistungen des deutschen Sextetts sind bislang durchaus beachtlich, auch wenn noch keine großen Highlights zu verzeichnen sind. Drei Youngsters hoffen zudem noch auf ihren ersten Einsatz in der besten Eishockeyliga der Welt. ran liefert einen Überblick über den Saisonstart der Deutschen in der NHL.