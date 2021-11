München - Eine ereignisreiche Woche für Cam Newton findet beim überraschenden und deutlichen Sieg der Carolina Panthers über die Arizona Cardinals ihren Höhepunkt.

"Heute vor einer Woche saß ich zu Hause und habe eine Schüssel Müsli gegessen", erklärte ein sichtbar gelöster Newton nach der Partie.

Damit spielt er auf die überraschende Rückkehr zu den Panthers am vergangenen Donnerstag an, nachdem sich der eigentlich Starter Sam Darnold verletzt hatte.

Zwar stand der Routinier nur bei wenigen, ausgewählten Spielzügen auf dem Platz, hier hinterließ er jedoch bleibenden Eindruck. Die ersten beiden Drives endeten jeweils in einem Touchdown von Newton - einmal per Lauf und einmal durch die Luft. Die Panthers wirkten in der Folge wie berauscht.

Newtons Flair beflügelt Panthers

Während Sam Darnold zuletzt offensiv nur wenig zustande brachte, präsentierten sich die Panthers gegen den Favoriten aus Arizona überraschend zielstrebig und effektiv. P.J. Walker, der unter der Woche trotz Newton-Verpflichtung zum Starter ernannt wurde, führte die Offensive im ersten Drive in die Red Zone.

Dann kam der große Auftritt von Newton: Aus zwei Yards Entfernung spazierte der 1,96 Meter große Hüne fast schon graziös in Richtung Endzone, obwohl ihn mehrere Cardinals-Verteidiger verfolgten. Der Wille und die Wucht des 32-Jährigen waren letztlich doch zu stark.

"Nichts gegen sie, aber ich schwebe auf einem All-Time-High. Es ist schon fast beängstigend", erklärte Newton seine Leistung nach der Partie. Dabei stellte er nicht nur seine Fähigkeiten als Runner unter Beweis.

TD-Pass sitzt perfekt - Schon bald Starter?

Dass Newton zunächst nur als "Gadget"-Spieler eingesetzt wurde und nicht als vollständiger Starter, hatte auch mit der knapp bemessenen Vorbereitungszeit zu tun.

Obwohl er die Panthers erst 2020 verließ, hat sich bei der Franchise viel getan. So muss "Super Cam" das Playbook des neuen Head Coach Matt Rhule zunächst verinnerlichen, der erst nach Newtons Abschied bei den Panthers übernahm.

Zumindest für ein paar Seiten Material scheint es gereicht zu haben. Auch im zweiten Panthers-Drive wurde Newton im entscheidenden Moment aufs Feld gerufen. Diesmal lief er jedoch nicht in die Endzone, sondern fand Wide Receiver Robby Anderson mit einem schönen Pass aus kurzer Distanz.

"Wir haben das davor ein paar Mal geübt. Wir wussten, dass sich die Möglichkeit ergeben wird", erklärte Anderson nach der Partie. Dass die Starter-Frage in Carolina weiterhin offen bleibt, hat auch mit der guten Leistung von Walker zu tun. Der ehemalige XFL-Star warf für 167 Yards und hatte großen Anteil daran, dass sich Newton derart in Szene setzen konnte.

Nach der Partie stellte Rhule jedoch klar: "Wir haben ihn geholt, damit er auch spielt." Sobald Newton das Playbook verinnerlicht hat, dürfte er also auch starten. Dabei könnte er im Saisonverlauf der Panthers noch eine wichtige Rolle spielen.

Playoffs plötzlich nicht mehr unmöglich

Obwohl die Defense der Panthers in der laufenden Saison zum größten Teil überzeugt, steht Carolina mit einer Bilanz von fünf Siegen und fünf Niederlagen im Mittelfeld der Liga. Grund dafür ist die inkonstante Offensive, die nicht immer die durchaus vorhandenen PS auf die Straße bekommt.

Kann sich die Offense unter Walker und später dann wohl Newton stabilisieren, erscheint auch eine Playoff-Teilnahme wieder in Sichtweite zu rücken. Schließlich sind die Ansprüche bei den Panthers-Verantwortlichen nach der Verpflichtung des First-Overall-Picks aus dem Draft 2011 nicht weniger geworden.

"Wir bringen ihn nicht zurück, um Tickets zu verkaufen, sondern um anzugreifen", erklärte Coach Rhule im Zuge der Vorstellung des ehemaligen MVP. Im ersten Spiel mit Newton hat die Mannschaft den Worten ihres Trainers Taten folgen lassen.

Gegen die Cardinals hat Newton gezeigt: Auch er ist gekommen, um zu gewinnen.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.