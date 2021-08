München/Charlotte - Gerade einmal eine Trainingseinheit durfte Dominik Eberle mit den Carolina Panthers bestreiten, wo er immerhin fünf von sechs Field Goal Versuchen traf, dann war aber schon wieder Schluss. Die Panthers haben sich vom gebürtigen Nürnberger getrennt.

Als seinen Ersatz holen sich die Panthers Ryan Santoso in den Kader. Santoso kam 2019 über die Tennessee Titans in die Liga und war in der Saison der Kick-Off-Spezialist. 2020 verbrachte er auf dem Practice Squad der Giants, bisher ist er noch ohne Field Goal in der NFL. Kommt er in zwei Spielen der Regular Season zum Einsatz, dann schulden die Panthers den Giants einen Siebtrunden-Pick.

Warten auf Ausfälle bei Eberle

Für Dominik Eberle wird es dagegen nun schwer, in Woche eins im aktiven Kader eines Teams zu sein. "Egal welche Aufgaben und Hürden auf mich zukommen, ich werde stets nach vorne blicken", kommentierte er seine Entlassung auf Twitter.

Die Chance für Eberle dürften von nun an schlechte Leistungen der anderen im Training oder Verletzungen sein.

Er wäre nicht der erste NFL-Kicker, der über den zweiten oder sogar dritten Bildungsweg in die Liga findet.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.