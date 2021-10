München - Wer beim Poker All In geht, dem ist das Risiko bewusst. Entweder man gewinnt oder verliert alles. Nichts dazwischen. Keinen zweiten Platz, keine zweite Chance.

General Manager Scott Fitterer hält bei den Carolina Panthers die Chips in der Hand. Im Hintergrund agiert Besitzer David Tepper, der als Hedgefonds-Manager zum Milliardär wurde und weiß, dass hoher Gewinn auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist.

In der aktuellen Spielzeit werfen die Panthers ihre Chips aktiv in die Mitte, passen nicht. Das Team ertradete sich Sam Darnold, angelte sich einige namhafte Free Agents und lockte jüngst C.J. Henderson und Stephon Gilmore nach Charlotte. Investments in die Zukunft.

David Tepper sagte mal in einem Interview vor zwei Jahren, dass langfristiger Durchschnitt ihm nicht reiche. Er wolle ein Championship-Team haben, was im Idealfall jährlich um den Super Bowl kämpft.

Guter Saisonstart

Die Anlagen machen sich bezahlt. Die Panthers konnten drei der ersten vier Saisonspiele gewinnen. Zusammen mit Defensive Coordinator Phil Snow verpasste Head Coach Matt Rhule der Defense einen Neuanstrich. Mehr junge Spieler, innovatives Scheme. Die Defense zählt nach vier Spieltagen zu den besseren Units der Liga.

Die Panthers haben bisher 66 Punkte zugelassen, der drittbeste Wert der Liga. Mit 14 Sacks stehen sie ebenfalls auf dem Treppchen in dieser Kategorie, auf Platz Zwei.

"Ich liebe ihn als Coach. Wir spielen eine variable Defensive, aber er macht es sehr simpel für uns. Er stellt uns auf die Positionen, in denen wir aufblühen können", lobte Pass-Rusher Brian Burns seinen Defensive Coordinator.

Dabei stand die Defense vor zwei Jahren noch vor dem Abgrund. Panthers-Legende Luke Kuechly beendete seine Karriere, Routiniers wie James Bradberry, Dontari Poe oder Mario Addison verließen die Franchise. Rhule schwang das Rettungsseil, die Panthers wählten als erstes Team in der NFL-Geschichte in einem Draft nur Defensiv-Spieler - von denen mittlerweile einige eine entscheidende Rolle spielen.

Offensive klickt

Auf der anderen Seite des Balles blüht unter der Leitung von Joe Brady, der von vielen Experten bereits als Head Coach gehandelt wird, Sam Darnold auf. Brady kaschiert die Schwächen von Darnold weitestgehend, lässt ihn im Kurzpassspiel mit, vergleichsweise, einfachen Pässen gut aussehen.

Brady bindet Darnold zudem immer wieder in das Laufspiel ein und erwischt Defensiven auf dem falschen Fuß, wenn Darnold sich selbst auf den Weg macht. Besonders in der Redzone hatten Defenses den Quarterback bisher kaum auf dem Schirm. Das Resultat? Darnold führt die Liga mit fünf erlaufenen Touchdowns an.

Trotz der Verletzung von Christian McCaffrey, der zu Beginn der Saison Darnold das Leben im Passspiel leichter machte, stoppt der Offensiv-Motor nicht. Stattdessen werden Spieler aus der zweiten Reihe, beispielsweise Chubba Hubbard oder Brandon Zylstra, in Szene gesetzt.

D.J. Moore avanciert in der aktuellen Spielzeit zu einem der besten Receiver der Liga, sammelte bisher 30 Catches für 398 Yards und drei Tochdowns.

Keine leichte Division

Ein Blick auf die Division der Panthers zeigt ein offenes Rennen zwischen den Tampa Bay Buccaneers (3-1) und Carolina (3-1). Auch die New Orleans Saints (2-2) können immer wieder für Überraschungen sorgen. Alle drei Teams drehen im Front Office jeden Cent um, um die bestmöglichen Spieler zu holen, versuchen ständig, ihr Team zu verbessern.

Qualitativ sind die Panthers einige Schritte entfernt von den Buccaneers, besonders was die Feuerkraft in der Offensive angeht. Um die eigene Division zu gewinnen, müssen sie also zwangsläufig die Defensive verstärken.

Gilmore bringt Erfahrung mit

Mit Gilmore erhalten die Panthers nun einen weiteres Puzzlestück, was vielleicht zum Ass im Ärmel aufsteigen könnte. Der Cornerback kostet die Panthers einen Sechstrunden-Pick. Er bringt Erfahrung und natürlich auch individuelle Qualität in eine junge Secondary mit.

Momentan laboriert er noch an einer Wadenverletzung, dürfte aber in einigen Wochen startklar sein. Die angriffslustige Herangehensweise der Panthers könnten schon bald die ersten Früchte tragen. Die richtigen Samen dazu wurden gesät. Allerdings, und das ist beim All In keine Überraschung, kann es auch schnell nach hinten losgehen.

Gilmore dürfte von den Panthers einen neuen Vertrag erhalten, der das Team von Head Coach Rhule vorerst finanziell an ihn bindet. Dazu kommen noch einige Säulen des Teams, die nach der Saison in Vertragsverhandlungen gehen dürften (D.J Moore, Sam Darnold, Donte Jackson, Haason Reddick).

Die Panthers wollen um jeden Preis oben mitspielen, allerdings läuft man mit dieser Methode auch immer Gefahr, dass man sich verzockt.

