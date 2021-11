München/Charlotte - Über das Ergebnis und die Leistung der beiden Teams sprach nach dem 6:24 zwischen den Carolina Panthers und den New England Patriots in Woche neun niemand mehr.

Das Hauptthema war eine Szene im ersten Viertel, Defensive End Brian Bruns schlug den Ball von Quarterback Mac Jones bei einem Strip Sack frei, danach soll der Spielmacher der Patriots Burns absichtlich den Knöchel verdreht haben.

Burns: "Das kann man doch gar nicht glauben"

Nachdem sich bereits Haason Reddick ("Es war ein schmutziges Play!") und Jones selbst (Ich wollte ihn nur tacklen") geäußert haben, hat sich nun erstmals das mutmaßliche Opfer zu Wort gemeldet.

Bei einer Medienrunde am Mittwoch sagte Burns: "Je öfter ich die Wiederholungen und alle Winkel des Replays sehe, desto mehr denke ich, dass es Absicht war", so der Defensive End. "Er nimmt mein Bein und dreht es um."

Später adressiert Burns auch den Quarterback selbst: "Deine Entschuldigung dafür, dass du angeblich dachtest, ich hätte den Ball, das kann man doch gar nicht glauben. Als ich dich gesackt habe, hast du auch sofort meinen Arm gegriffen."

Die Wutrede war noch nicht zu Ende: "Selbst wenn du dachtest, ich hätte den Ball, die Aktion war nicht legal. Jeder ist an uns vorbeigerannt. Denkst du nicht, wenn ich den Ball gehabt hätte, hätte mich jemand tacklen wollen? Ich glaube nicht, dass es sauber war, aber was auch immer."

"Er wollte mir absichtlich wehtun"

Auf die Frage, wie es seinem Knöchel geht, antwortete Burns: "Er hat mich vorher schon beschäftigt, aber ich persönlich glaube er hat ihn mit Absicht verdreht. Als ich da mit Schmerzen lag, schaute er auf mich herab und ist einfach gegangen, so als hätte er seinen Job erledigt. Da habe ich es realisiert."

Eine Entschuldigung aus New England erwartet der Passrusher nicht: "Sie werden mich nicht kontaktieren. Ich fände es cool, aber das wird nicht passieren."

Ausfallen wird Burns mit der Verletzung wohl nicht, das bestätigte er auf der Pressekonferenz. "Ich habe erst ein Spiel in meiner Karriere verpasst, dabei bleibt es bis jetzt."

Vorgeschichte zwischen Burns und Jones

Kurios: Bereits in der High School spielten Mac Jones und Brian Burns gegeneinander. Damals soll der Passrusher einen Sack mit einem besonderen Tanz gefeiert haben.

Und Burns? "Ich wusste das nicht einmal. Ich habe davon nur gelesen", erklärt der 23-Jährige.

Abschließend wünschte der Mann von den Panthers seinen Passrush-Kollegen viel Erfolg gegen Jones: "Ich wünsche fröhliches Jagen gegen ihn."

Die Jagd eröffnen wird Myles Garrett, Kandidat für den Defensive Player of the Year und aktuell Spieler mit den meisten Sacks der NFL, am Sonntag mit den Cleveland Browns bei den New England Patriots (ab 22:25 Uhr LIVE aus Foxborough bei ProSiebenMAXX und im Stream auf ran.de).

