München - Fünf Pro Bowls, 80 Starteinsätze in der NFL und erst 26 Jahre jung: Trai Turner zählt zu den besten Right Guards der Liga. Dennoch plant der neue Trainerstab der Carolina Panthers laut "ESPN"-Reporterin Jenna Laine nicht mit Turner.

Laut Laine will das Team von Head Coach Matt Rhule Turner per Tauschgeschäft an ein anderes Team abgeben. Vergangene Saison spielte Turner in 13 Partien und ließ sechs Sacks zu.

Poe wohl ebenfalls vor Abschied

Interessierte Teams müssten einen hohen Cap-Hit in Kauf nehmen. Der 26-Jährige erhält in den kommenden zwei Spielzeiten insgesamt knapp 20 Millionen US-Dollar und hat einen Cap-Hit über 12 (2020) bzw. 15 (2021) Millionen US-Dollar.

Neben Turner werden sich die Panthers offenbar auch von Defensive Tackle Dontari Poe trennen. Laut Panthers-Insider Jourdan Rodrigue wird das Team von Besitzer David Tepper nicht die Vereins-Option (Vertrag wird um ein Jahr verlängert) wahrnehmen.

