München - In einer nervenaufreibenden Schlussphase des Monday Night Games behielten die Pittsburgh Steelers gegen die Chicago Bears mit 29:27 knapp die Oberhand.

Kicker Chris Boswell wurde durch ein spätes Field Goal mit noch 26 Sekunden auf der Uhr zum gefeierten Spieler.

Bears explodieren nach langem Tiefschlaf zu spät

Dabei sah es lange nach einem verdienten und deutlicheren Sieg für die Steelers aus, nachdem die Bears zu Beginn des vierten Viertels 20:6 zurücklagen. Trotz der Rückkehr des zuvor verletzten Running Backs David Montgomery, schaffte es die schwächste Offense der Liga nicht die Steelers mehr unter Druck zu setzen. Da reichte auch ein starkes Schlussviertel mit allein 21 erzielten Punkten nicht aus.

Dabei war vor allem auf die Steelers-Rookies Verlass. Während Steelers-Tight-End Pat Freiermuth zwei Touchdowns zum Sieg beisteuerte, gelang Running Back Najee Harris im fünften Spiel in Folge ein Touchdown.

Steelers: Ben Roethlisberger kontrolliert wieder das Spiel

Steelers-Quarterback Ben Roethlisberger bestätigte seine konstante Leistung in den letzten Wochen auch gegen die Bears in dem er unter Druck seinen Kicker Boswell in einem starken Drive in Stellung brachte, damit dieser das finale Field Goal kicken konnte. "Big Ben" blieb gegen die Bears-Defense ohne Interception, brachte 21 von 30 Pässen für 205 Yards an den Mann.

Sein Kontrahent Justin Fields toppte dies mit 291 Passing und 45 Rushing Yards, warf aber neben einem Touchdown auf Darnell Mooney auch eine Interception. Er konnte wiederum seinen Kicker Cairo Santos nicht mehr rechtzeitig nah genug an die gegnerische Endzone bringen, so dass dieser beim letzten Field-Goal-Versuch aus schwierigen 65 Yards versagte.

Die Bears (3-6) haben nächste Woche frei, ehe sie die Baltimore Ravens zu Hause empfangen dürfen. Die Steelers (5-3) spielen in NFL Week 10 zuhause gegen die Detroit Lions.

