Kansas City/München - Bei den Kansas City Chiefs hängt der Haussegen schief. Mit hohen Erwartungen in die Saison gestartet, steht der Super-Bowl-Champion von 2019 derzeit bei einer enttäuschenden 3-4-Bilanz.

Zu wenig für die Anhängerschaft der Chiefs. Zuletzt häufte sich daher immer mehr Kritik an Leistung und Einstellung der Mannschaft.

Chiefs-Fans zu undankbar?

Für Defensiv-Star Tyrann Mathieu sowie seinem Teamkollegen Anthony Hitchens ist diese aber völlig unverständlich. Via Instagram schoss das Duo gegen die eigenen Fans und mahnte sie zur Vorsicht.

So kommentierte Hitchens zunächst: "Alles, was wir erreicht haben, waren drei AFC-Championships, zwei Super Bowls und ein SB-Sieg. Ihr Fans werdet nie zufrieden sein, das ist traurig!"

Wenig später legte Mathieu noch einen drauf, beschrieb die Chiefs-Anhänger als "eine der giftigsten Fan-Gemeinden im gesamten Sport."

Kansas City im Monday Night Game gefordert

Als ein weiterer Fan schrieb: "Du bekommst Millionen von Dollar, um ein Spiel zu spielen", erwiderte Mathieu: "Dann hättest du halt Footballspieler werden sollen."

In Week 8 erwartet Kansas City in der Nacht auf Dienstag die New York Giants. Um die Playoff-Hoffnungen am Leben zu halten, ist ein Sieg Pflicht.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.