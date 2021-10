München - Der Ort für den NFL Combine 2022 ist geklärt. Und es ist wenig überraschend Indianapolis.

Die jährliche Talente-Sichtung, bei der sich die etwa 400 für den Draft angemeldeten College-Absolventen für die NFL-Teams empfehlen, steigt seit 1987 in der Hauptstadt des US-Bundesstaates Indiana - 2022 dann also im 36. Jahr in Folge.

Eine Ausnahme bildete das Jahr 2020, als wegen der Corona-Pandemie alle Interviews virtuell und die Workouts im Rahmen der College-Pro-Days stattfanden.

Schauplatz für das viertägige Event von Ende Februar bis Anfang März 2022 ist wie üblich das Lucas Oil Stadium, Heimspielstätte der Indianapolis Colts.

NFL Combine könnte 2023 umziehen

Ab 2023 könnte der Combine den Schauplatz wechseln. Indianapolis' Vertrag mit der NFL läuft aus, die Combines von 2023 bis 2028 sind ausgeschrieben.

Neben Indy haben laut NFL-Insider Ian Rapoport auch Dallas und Los Angeles bereits Angebote abgegeben.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.