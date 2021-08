München - Bahnt sich in der NFL etwa eine sensationelle Rückkehr an? Hall of Famer Terrell Owens hat Gerüchte über ein mögliches Comeback im Alter von 47 Jahren selbst befeuert.

Der ehemalige Wide Receiver spielte von 1996 bis 2010 insgesamt 15 Saisons in der NFL, sein letztes Spiel absolvierte er vor über zehneinhalb Jahren. Laut eigenen Aussagen könnte das aber noch nicht das Ende seiner überragenden Karriere gewesen sein.

Vor kurzem sei er "einen 40-Yard-Lauf in 4,4 Sekunden" gelaufen, so Owens bei "TMZ Sports". "Ich bin nicht am Ende", zeigt sich der Hall of Famer interessiert an einer Rückkehr auf den NFL-Rasen.

Owens: "Keine Zweifel, dass ich in NFL spielen kann"

Zum Vergleich: In der diesjährigen Draft-Klasse blieben auf 40 Yards nur 19 Spieler unter 4,4 Sekunden. Stimmen diese Angaben, hätte sein Körper tatsächlich noch ziemlich gutes NFL-Niveau. Dessen ist sich auch Owens bewusst: "Wenn man einmal weiß, wie man ein Fahrrad fährt, vergisst man nicht, wie man dieses Fahrrad fährt. Es gibt keinen Zweifel - 100 Prozent - dass ich heute in der National Football League spielen kann."

Eine Rückkehr in die NFL wäre eine echte Sensation. Und es soll sogar Interesse geben, deutet er an.

In diesem Sommer habe jemand aus der NFL mit ihm gesprochen und ihm geraten, vorbereitet zu sein, falls sein Telefon klingelt, verriet Owens: "In diesem Gespräch, das ich hatte, wurde ich gebeten, mich in Form zu halten. Und genau das tue ich jetzt."

Karriere endete auf schmerzhafte Weise

Dabei kann man seinen Wunsch nach einem standesgemäßen Abschied in der NFL nachvollziehen. In der Offseason 2011 riss sich der Ex-Receiver das Kreuzband und wurde so zum Karriereende gezwungen. Sein letzter Vertrag bei den Seattle Seahawks, den er im August 2012 unterschrieb, endete drei Wochen später mit der Entlassung.

2018 wurde Owens in die Hall of Fame der NFL aufgenommen. In 15 Saisons fing er insgesamt für 15.934 Yards Raumgewinn, kam auf 153 Touchdowns und wurde angesichts seiner außergewöhnlichen Leistungen sechsmal in den Pro Bowl gewählt. Sein größter Teamerfolg war das Erreichen des Super Bowls mit den Philadelphia Eagles in der Saison 2004. Im entscheidenden Spiel unterlagen die Eagles allerdings den New England Patriots.

Zuvor spielte Owens acht Saisons bei den San Francisco 49ers, von denen er 1996 erst als 89. Pick gedraftet wurde. Nach seiner Zeit in Philadelphia zog es den Ausnahme-Athlet zu den Dallas Cowboys, den Buffalo Bills und den Cincinnati Bengals und zuletzt zu den Seahawks, für die er allerdings kein Spiel absolvierte.

Neben seiner Berufung in die Hall of Fame wurde Owens auch ins NFL 2000s All-Decade-Team gewählt. Käme es wirklich zum Comeback des 47-Jährigen, hätte er dann in fünf Dekaden auf dem NFL-Rasen gestanden.

Auf den Spuren des legendären George Blanda

Eine Rückkehr wäre zwar sensationell, aber nicht rekordträchtig. Der älteste Spieler, der bisher in der Liga zum Einsatz kam, war der legendäre George Blanda. Der ehemalige Quarterback und Kicker spielte bis ins Alter von 48 Jahren.

Der aktuell älteste Spieler in der NFL ist Superstar Tom Brady mit 44 Jahren. Vielleicht wäre Owens ja auch einer für die Tampa Bay Buccaneers?

Auf "Twitter" häufen sich die Reaktionen zu den Gerüchten um Owens. "Football Analysis" schrieb: "Urban (Anm. d. Red.: Meyer, Head Coach der Jacksonville Jaguars) hat Tim Tebow geholt, also könnte er genauso gut auch Terrell Owens holen".

Urban brought in Tim Tebow might as well bring in Terrell Owens https://t.co/dbBHFfspib — Football Analysis (@FBallAnalysisBU) August 19, 2021

Jaguars-Headocach Urban Meyer hatte Tebow in der Offseason eine Rückkehr in die NFL ermöglicht. Der ehemalige Quarterback kehrte nach acht Jahren Pause als Tight End zurück, wurde allerdings schon wieder entlassen.

Ein ähnliches Schicksal wäre wohl ein noch schmerzhafteres Ende der wunderbaren Karriere von Terrell Owens.

