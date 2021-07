München - Die NFL geht nach einer Saison mit spärlich besetzten oder gänzlich leeren Rängen wieder in die Vollen, was die Fans betrifft. Das stellte Liga-Boss Roger Goodell in einem Interview mit dem "NFL Network" klar.

"Wir erwarten volle Stadien. Die Fans wollen zurückkommen. Das ist die Hauptsache in diesem Jahr", erklärte der Commissioner.

Er verwies auf die Zahl der Ticketverkäufe: "Die Fans wollen ein Teil davon sein und diese gemeinsame Erfahrung erleben." Zugleich mahnte der Big Boss auch zur Vorsicht, denn auch die USA sind noch weit von einer Herdenimmunität in der Bevölkerung entfernt: "Wir werden alles dafür tun, dass die Fans sicher sind, wenn sie kommen."

NFL-Boss Goodell wirbt für Impfungen

Goodell nutzte die Chance auch, um für die Impfung gegen schwere Covid-19-Erkrankungen zu werben: "Das ist der beste Weg. Wir haben hart daran gearbeitet, unser Personal aufzuklären und ihnen die richtigen Fakten an die Hand zu geben."

Er habe aber auch das Gefühl, dass die steigende Zahl an Immunisierungen im Land demonstriere, dass die Menschen sensibilisiert seien.

NFL folgt der Wissenschaft

Es gehe jedoch vor allem darum, an einem Strang zu ziehen. Dann sei er zuversichtlich, dass die Saison nicht von so vielen Störfällen überschattet werde wie die vergangene, als wegen des sich verbreitenden Virus Teamgelände geschlossen und Spiele verschoben werden mussten.

"Wir werden der Wissenschaft folgen. Wir werden auch schauen, was in der Welt um uns herum passiert, gerade mit den Mutationen", betonte Goodell.

Deutlich wird: Die NFL will sich nicht noch eine Saison von der Pandemie vermiesen lassen.

