München - Manchmal werden Dinge besser im Alter. Wein, Käse und scheinbar auch Cordarrelle Patterson. Der Running Back der Atlanta Falcons ist in seiner neunten Spielzeit in der NFL der Dreh- und Angelpunkt einer ansonsten eher undynamischen Falcons-Offense.

Mit 30 Jahren scheint einem Durchbruch nichts mehr im Weg zu stehen. 119 Rushing Yards, 235 Receiving Yards und fünf Touchdowns gehen nach vier Spieltagen auf das Konto des ehemaligen Erstrunden-Picks.

Lobeshymne vom Head Coach

"Es macht viel Spaß mit Spielern wie ihm zu arbeiten. Er war unser bester Offensivspieler. Wir können ihn kreativ in unsere Offensive einbinden, weil er ein variables Skill-Set hat", lobte Head Coach Arthur Smith nach dem Spiel gegen die New York Giants am dritten Spieltag.

In Woche vier, bei der 30:34-Niederlage der Falcons, bejubelte Patterson gleich drei Touchdowns. "Mir ist egal, ob ich als Receiver, Running Back oder Returner eingesetzt werde, ich bin hier, um Football zu spielen", prophezeite Patterson vor der Saison.

Vom Special-Team-Ass zum Offensiv-Ass?

Dass Patterson zu den dynamischsten Spielern der Liga zählt, ist keine Neuigkeit. Der 30-Jährige gilt als einer der besten Kick Returner der NFL-Geschichte, kommt auf einen Karriere-Durchschnitt von fast 30 Yards pro Return und acht Return-Touchdowns.

Doch bisher gelang es den Offensive Coordinatoren seiner vorherigen Teams (Minnesota Vikings, Las Vegas Raiders, New England Patriots und Chicago Bears) nur bedingt, diese Explosivität auch in die Offense zu integrieren.

Bei den Vikings und Raiders versuchte sich Patterson die meiste Zeit als Receiver, die Patriots und Bears nutzten ihn in einer Hybrid-Rolle aus Receiver und Running Back.

Arthur Smith stellt ihn ebenfalls sowohl als Ballträger (60 Snaps), als auch als Receiver (30 Snaps) auf. Gleichzeitig lässt er Patterson aus dem Backfield Routen laufen, Linebacker oder Safeties, die traditionell in der Deckung auf die Running Backs werden, können nicht mit der Geschwindigkeit und dem Route Running mithalten.

Patterson nutzt seine Chance

Quarterback Matt Ryan bedient Patterson zudem immer wieder bei Screen-Pässen. Hinter eine Reihe Vorblockern kann Patterson dann seine Dynamik ausspielen und Yards auf eigene Faust kreieren. 172 seiner 235 Receiving Yards sammelte Patterson nach dem Passfang.

Obwohl er statistisch zu den besten Spielern der aktuellen Saison zählt, stand er bisher nur bei 97 Snaps auf dem Feld. Der etatmäßige Running Back, Mike Davis, kommt beispielsweise schon auf 188. Ob die Rolle von Patterson größer wird, ließ Arthur Smith unbeantwortet: "Patterson macht viele gute Dinge für uns, aber ich vertraue auch Davis und Wayne Gallman."

Als einer der wenigen Lichtblicke in einer bisher unspektakulären Falcons-Offense, muss Patterson weiter seine Snaps sehen. Egal, ob als Receiver, Running Back oder Returner.

