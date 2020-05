München – Wenn man in seiner Karriere bereits zwei dicke Verträge unterschrieben hat, lässt es sich leicht philosophieren. Dann gehen die Ratschläge einfacher von der Hand.

Kirk Cousins unterschrieb 2018 bei den Minnesota Vikings einen Dreijahresvertrag über 84 Millionen Dollar. In dieser Offseason gab es noch vor seinem letzten Vertragsjahr Nachschlag in Form einer vorzeitigen Verlängerung bis 2022 für weitere 66 Millionen.

Zahltage.

Zweimal mit dem Tag belegt

Dabei weiß er, wie sich Franchise Tags anfühlen. Cousins wurde 2016 und 2017 von den Washington Redskins mit dem Tag belegt, also mit der bei den Spielern so unbeliebten Vertragsverlängerung durch das Team.

Bei Quarterbacks war das zuletzt eine Seltenheit, vor Cousins war Drew Brees 2005 der letzte Spielmacher, der damit belegt wurde.

Jetzt hat es Dak Prescott getroffen, die Dallas Cowboys haben diese Option gezogen, nachdem die Vertragsverhandlungen mit dem 26-Jährigen stockten. Gibt es bis zum 15. Juli keine Einigung, bekommt Prescott 2020 immerhin 31,4 Millionen Dollar, dafür aber erst einmal keinen langfristigen Vertrag, keinen fetten Zahltag.

Doch das kann alles noch kommen, weiß Cousins.

"Ich denke nicht, dass es etwas ist, von dem man enttäuscht sein sollte", sagte er bei "ESPN". "Ich denke, damit kann man für die kommende Saison gut entschädigt werden. Ich sage immer, dass es die Creme nach oben schaffen wird. Wenn man gut genug ist, steigt die Creme nach oben und man wird so entschädigt, wie man es möchte", so Cousins weiter.

Geduld und Qualität

Geduld, so Cousins Botschaft, gehört in dem Geschäft dazu. Und: Qualität setzt sich am Ende durch.

"Man muss den Kurs halten und geduldig bleiben. Auf meiner Reise hat alles geklappt. Ich würde nicht zurückgehen und etwas ändern wollen", sagte er.

Prescott hatte er seine Message für den Franchise Tag bereits in der vergangenen Saison beim Aufeinandertreffen im November mit auf den Weg gegeben: "Sie lautete: 'Hey, was auch immer passiert, hab keine Angst vor dem Tag. Er kann dein Freund sein und du kannst ihn zu deinem Vorteil nutzen.'"

