München - Was war das für ein Spiel für Dak Prescott gegen die New England Patriots?

445 Passing Yards erzielte der Quarterback der Dallas Cowboys beim 35:29-Erfolg über die Pats.

Noch nie kassierte Bill Belichick in 21 Jahren als Head Coach in New England mehr Passing Yards als vergangene Nacht. Für den sechsfachen Super Bowl-Champ war es bereits die vierte Pleite im vierten Heimspiel diese Saison - der schwächste Wert seit 1993.

Prescott mit MVP-Performance

Insgesamt schaffte Dallas beim Overtime-Erfolg 567 Yards Raumgewinn in der Offense. Ebenfalls Rekord gegen New England in diesem Jahrtausend. Die Bestmarke gehörte zuvor den Philadelphia Eagles, die im Super Bowl LII 538 Yards Raumgewinn erreichten. Das entscheidende Play zum Pass-Rekord erwarf Prescott mit einem 35-Yard-Touchdown-Pass auf CeeDee Lamb erst in der Overtime bei noch knapp vier Minuten auf der Uhr.

Prescott überbot damit Peyton Mannings Rekord gegen die Belichick-Pats aus dem Jahr 2014. Der "Sheriff" erwarf bei der deutlichen 21:43-Niederlage 438 Yards gegen New England. Insgesamt gelang es einem Quarterback erst zum achten Mal gegen die Patriots in der Belichick-Ära, mehr als 400 Yards Raumgewinn durch Pässe zur erzielen.

