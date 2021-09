München - Davante Adams' Zukunft bei den Green Bay Packers steht weiterhin in den Sternen.

In einem Interview macht der Wide Receiver wenig Hoffnung, dass es noch vor dem Saisonauftakt der Packers zu einer Einigung kommen könnte.

Adams: "Keine Chance"

Adams pocht darauf, der bestbezahlte Wide Receiver der Liga zu werden. Dafür müsste er entweder DeAndre Hopkins ablösen, der 27,25 Millionen pro Jahr verdient, oder Amari Cooper, der mit 100 Millionen Dollar den höchstdotierten Vertrag unter den Receivern inne hat.

Mit seinen Kommentaren gegenüber "Pro Football Talk" hat der 27-Jährige eine baldige Einigung mit den Packers aber so gut wie ausgeschlossen: "Nein", erwiderte er, darauf angesprochen: "Keine Chance, nein."

Damit dürfte er, ähnlich wie Aaron Rodgers in seine potentiell letzte Saison in Green Bay gehen. Schon während der Offseason hatten beide mit einem "The Last Dance"-Post auf Twitter Andeutungen in diese Richtung gemacht.

Davante Adams 🤝 Aaron Rodgers



👀 pic.twitter.com/Ms38zg7weT — Sports Illustrated (@SInow) July 24, 2021

Adams erklärte am Mittwoch, dass er und Rodgers ein "identischen Mindset" für die kommende Spielzeit hätten: "So wie ich das sehe und so, wie wir als Team das sehen, ist es wirklich ein letzter Tanz für diese Gruppe hier", fügte er hinzu. "Wir wissen nicht, was das nächste Jahr bereit hält."

Am Sonntag werden wir erst einmal sehen, was der Saisonauftakt bereit hält. Das Spotlight wird vor allem auf den beiden Star-Spielern der Packers liegen. Wir dürfen gespannt sein, wie beide nach dem ganzen Drama abliefern.

