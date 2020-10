München/New York - Die Denver Broncos schlagen die New York Jets in einem umkämpften Spiel mit 37:28 und feiern damit ihren ersten Saisonsieg. Brett Rypien, der Backup vom Backup-Quarterback der Broncos, feierte dabei sein NFL-Debüt.

Interceptions machten Spiel nochmal spannend

Jets-Quarterback Sam Darnold eröffnete den Abend mit einem 46-Yards-Touchdown-Lauf. Danach übernahm Denver die Kontrolle und erarbeitete sich dank zwei Passing-Touchdowns von Rypien und einem Lauf-Touchdown Running Back Melvin Gordon eine 24:16-Führung vor dem Beginn des vierten Quarters.

Zwei Rypien-Interceptions bei aufeinanderfolgenden Drives brachten die Jets wieder zurück in das Spiel, die erste trug Pierre Desir für sechs Punkte in die gegnerische Endzone. Weniger als zwei Minuten vor dem Ende entschied dann ein 43-Yards-Touchdown von Gordon das Spiel.

Jets-Offense gelingt nur ein Touchdown

Mit 242 Yards, zwei Touchdowns und insgesamt drei Interceptions feierte Rypien zwar ein erfolgreiches, dennoch aber durchwachsenes Debüt in der NFL. Die Jets-Offense um Darnold brachte außer dem langen Lauf-Touchdown und fünf Field Goals nicht viel zustande.

New York empfängt in der nächsten Woche die Arizona Cardinals, während die Denver Broncos in Foxborough auf die New England Patriots treffen.

