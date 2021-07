München - Derek Carr hat mit Davante Adams im College in Fresno State zusammengespielt. Nun plant der Quarterback der Las Vegas Raiders eine Wiedervereinigung mit seinem ehemaligen Receiver.

Adams ist allerdings noch mindestens ein weiteres Jahr bei den Green Bay Packers unter Vertrag. Im Podcast von Cris Collinsworth hat Carr nun seine Strategie enthüllt, um Adams danach nach Las Vegas zu holen.

"Ich würde ihm ein Auto kaufen"

Da die "Tampering-Rules" in der NFL nicht für Spieler gelten, will der Raiders-Quarterback alles tun, was in seiner Macht steht, um endlich wieder Pässe auf seinen alten Kumpel Adams zu werfen.

Derek Carr and Davante Adams at Fresno State...



Run it back in Las Vegas? pic.twitter.com/aXjSfhMaay — PFF College (@PFF_College) June 30, 2021

"Davante ist einer meiner besten Freunde", sagte Carr am Mikro von Collinsworth. "Ich werde ihm anbieten, was immer nötig ist. Ich würde ihm auch ein Auto kaufen. [...] Ich weiß einfach, dass er super zu unseren anderen Receivern passen würde."

Er betonte noch einmal, dass er solche Aussagen tätigen dürfte, die Raiders allerdings nicht.

Die "Tampering-Rules" verbieten es Franchises, mit Spielern die unter Vertrag bei einem anderen Team stehen, in Kontakt über mögliche Wechsel zu treten.

"Komm auf die dunkle Seite"

Carr plauderte weiterhin über seine Idealvorstellung von der kommenden Saison.

Das perfekte Szenario wäre für ihn ein Aufeinandertreffen mit den Packers im Super Bowl. Nach einem Sieg der Raiders, könnte Adams dann ohne Probleme als Free Agent in Las Vegas unterschreiben.

"Ich weiß, dass er sehr konzentriert ist, bei den Packers zu spielen. Das erkenne ich an seiner Arbeitseinstellung", erklärte Carr. "Er ist fokussiert in den Super Bowl zu kommen und ich bin fokussiert in den Super Bowl zu kommen."

"Hoffentlich klappt das, damit ich ihm dort den Hintern versohlen kann!". Letztlich ist Carrs Master-Plan, Adams "auf die dunkle Seite zu ziehen".

