München - Die New England Patriots sind wieder da! Ein wenig mehr als eineinhalb Jahren nach dem Weggang von Tom Brady scheinen sich die Patriots von diesem Umstand erholt zu haben. Nach einer "Übergangssaison" mit Cam Newton, war die Vorfreude auf die Saison 2021 groß. Dafür gab es viele Gründe.

Die Zukunft der Franchise

Im Draft entschied man sich für Mac Jones. Den 23-Jährigen wählten die Patriots an der 15. Stelle aus. Jones soll der Quarterback der Zukunft sein, auch deswegen entschied man sich innerhalb der Organisation kurz vor Saisonstart dazu, den eigentlichen Starter Cam Newton, zu entlassen. Die Schlüssel zur Franchise lagen somit schon früh in den Händen von Mac Jones.

Um ihm den Start in seine NFL-Karriere zu erleichtern und um das Team zu verbessern, taten die Patriots etwas, was sie in der Vergangenheit eher selten gemacht hatten: In der Free Agency langte das Team aus Massachusetts richtig zu.

Matt Judon, Jonnu Smith, Hunter Henry und Co. wurden dem Team hinzugefügt. Nie zuvor hatten die Patriots so viel Geld investiert. Das Ziel war klar: Nicht ins Mittelmaß abrutschen!

Der Saisonstart lief durchwachsen. Gegen die Miami Dolphins kassierte man eine unglückliche Niederlage. Vor allem, weil die Dolphins seitdem nur ein weiteres Spiel gewinnen konnten, dürfte man sich in Boston ärgern. Es folgte ein guter Auftritt gegen schwache New York Jets und Spiele, die die bisherige Saison der "Pats" sehr gut zusammenfassen.

Alte Tugenden für den Erfolg

Gegen Gegner, die eher schwächer eingeschätzt wurden, tat man sich unglaublich schwer (Houston Texans, New Orleans Saints). Dagegen spielte man gegen deutliche bessere Mannschaften (Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys) bis zum Schluss um den Sieg mit. Nach überzeugenden Erfolgen gegen die Jets, Chargers und Panthers steht New England mittlerweile bei einer positiven Bilanz von 5-4.

Die Patriots besinnen sich in ihrer Spielweise auf ihre alten Tugenden. Damien Harris und Rhamondre Stevenson liefern ein solides Laufspiel, Hunter Henry und Jonnu Smith sorgen für die - bei den Patriots allseits beliebten - "Two-Tight End-Sets".

Die starke Defense um Pass Rusher Matt Judon und Cornerback J.C. Jackson können New England jederzeit im Spiel halten oder ins Spiel zurückholen. Auch die Rückkehr von Linebacker Dont'a Hightower, der wegen Corona die letzte Saison aussetzte, macht sich deutlich bemerkbar.

Zudem hat sich Mac Jones sehr gut eingelebt. Er macht genau das, was von ihm erwartet wird und produziert wenige Fehler.

Zur Hälfte der Spielzeit hat Jones zehn Touchdowns und sieben Interceptions geworfen. Bemerkenswert ist jedoch seine "Completion Percentage": 68 Prozent seiner Pässe bringt er an den Mann. Für einen Rookie, der in seinen ersten neun Spielen in der Liga bereits 300 Passversuche aufweisen kann, ein klasse Wert.

Eine Sache bleibt in dieser Saison jedoch untypisch: Im heimischen "Gilette Stadium" haben die Patriots erst eine Partie gewonnen. Trotzdem sieht es so aus, als sei New England auf einem guten Weg.

Die nächsten Spiele werden zeigen, wo man wirklich steht. Bis zur Bye-Week in Woche 14 trifft man auf die Cleveland Browns (am 14.11 live auf ProSieben MAXX und ran.de aus Foxborough), Atlanta Falcons, Tennessee Titans und Buffalo Bills. Spätestens dann wird klar sein, ob die Patriots sich in Playoff-Form befinden. Überraschen sollte das aber niemanden.

Auch weil die Division noch nicht verloren ist. Die Buffalo Bills verloren am Wochenende überraschend gegen die Jacksonville Jaguars.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.