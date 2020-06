NFL

"Protest vor dem Spiel" - US-Korrespondent Schwarzkopf über die Redskins-Spieler

Steffen Schwarzkopf lebt und arbeitet in Washington D.C., der Heimat der Washington Redskins. Der Name und das Logo stehen schon länger in der Kritik, aber vergangene Saison war unter den Spielern der bekannte Kaepernick-Protest nicht vergessen.

2:30 min