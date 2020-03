München - In der Offseason bestimmt in der NFL aktuell ein Thema die Schlagzeilen: Das neue "Collective Bargaining Agreement", also der neue Tarifvertrag für die NFL-Spieler. Auf dessen Basis laufen alle Verhandlungen zwischen Spielern und Teams. Doch welche Themen werden im neuen CBA behandelt? Worüber stimmen die Spieler genau ab? ran.de präsentiert die wichtigsten Fragen und Antworten zum CBA.

Über welchen Zeitraum läuft das neue CBA?

Der aktuelle Tarifvertrag läuft nach der nächsten Saison aus. Da der neue Kontrakt auf eine Zeitspanne von zehn Jahren ausgelegt ist, würde der neue Deal von der Saison 2021 bis zum Ende der Saison 2030 laufen.

Wie viele Saisonspiele wird es in Zukunft geben?

Eine 17-Spiele-Saison für jedes Team, über die ebenfalls im neuen CBA abgestimmt wird, wird immer wahrscheinlicher. Die finale Entscheidung, ab wann die Saison ausgedehnt wird, sollen die Eigentümer der Teams selbst zwischen 2021 und 2023 bestimmen. Da noch einige Punkte unklar sind, wie beispielsweise eine zusätzliche Bye-Week und welche Teams ein Heimspiel mehr austragen dürfen, rechnen US-Experten damit, dass frühestens 2022 17 Saisonspiele stattfinden werden.

Wie sieht das neue Playoff-Format aus?

Beide Conferences bekommen einen zusätzlichen Playoff-Platz, sodass insgesamt 14 von 32 Teams die Post Season erreichen. Im neuen Format gibt es so zwangsläufig drei Wild-Card Games pro Conference und dementsprechend bekommt nur das beste Team der jeweiligen Conference eine Bye-Week in der ersten Playoff-Woche.

Eine weitere positive Änderung für die Spieler ist, dass auch die Spieler von Mannschaften in einer Bye-Week einen Gehaltscheck bekommen. Bis heute hatten die Spieler der besten Mannschaften der Regular Season einen finanziellen Nachteil gegenüber denen, die auch beim Wild-Card-Game aktiv waren.

Wieso sollten die Spieler der Ausweitung der Saison zustimmen und so das Verletzungsrisiko erhöhen?

Ganz einfach: Mehr Spiele bedeuten mehr Geld für die Spieler. Allein durch die zusätzlichen Playoff-Teams steigern die Teams ihre Einnahmen um 150 Millionen Dollar, wovon zukünftig 48 Prozent, also 70,5 Millionen Dollar, für Spielergehälter übrig bleiben. Mit dem neuen CBA kann sich die Zahl über die Jahre sogar auf bis zu 48,8 Prozent steigern. Zudem gibt es mit dem zusätzlichen 17. Spiel in der Regular Season für jeden Spieler einen Gehaltscheck mehr.

Welche Spieler profitieren am meisten?

Bekanntlich sind Stars wie Aaron Rodgers, Russell Wilson oder Richard Sherman gegen eine Ausweitung des Spielplans. Das ist auch kein Wunder, denn Star-Spieler profitieren im Verhältnis nur minimal von einem zusätzlichen Saisonspiel. Spieler, die hingegen nur das Minimum verdienen (etwa 60 Prozent aller NFL-Spieler), steigern ihr Gehalt um 20 Prozent.

Beispiel: Ein Spieler, der ein Jahr NFL-Erfahrung hat, verdient aktuell 510.000 Dollar. Diese Summe würde mit dem neuen Tarifvertrag auf 610.000 Dollar steigen. Außerdem wächst der Betrag im Verlauf des CBA bis 2030 auf bis zu 1,06 Millionen Dollar. Der Mindestverdienst eines Spielers wird also innerhalb von zehn Jahren fast verdoppelt.

Wird die Größe des Kaders verändert?

Mehr Spiele bedeutet auch mehr Jobs, denn die NFL erlaubt mit dem neuen CBA am Spieltag 48 statt bisher 46 Spieler, die auch am Spiel teilnehmen dürfen. Einer dieser zwei neuen Spieler muss dabei ein Offensive Lineman sein. Darüber hinaus wird auch der Practice Squad von zehn Spielern auf bis zu 14 Spielern bis 2022 erhöht. Auch Spieler auf dem Practice Squad verdienen in Zukunft mehr Geld: Die Gehälter steigen von aktuell 8.400 Dollar pro Woche auf 11.500 Dollar im Jahr 2022.

Wie sieht die neue Drogenpolitik aus?

Im neuen CBA wird der Gebrauch von Marihuana deutlich gelockert. Spieler dürfen wegen der Konsumierung der Droge nicht mehr gesperrt werden. Zudem gilt ein Spieler in Zukunft nur als positiv getestet, wenn er über 150 Nanogramm Marihuana im Blut aufweist. Bis jetzt lag die Grenze bei nur 35 Nanogramm.

