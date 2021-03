München/Los Angeles - Bei Temperaturen von an die 30 Grad brauchte Amon-Ra St. Brown nicht einmal ein T-Shirt. Zusammen mit seinen Teamkollegen der USC Trojans absolvierte der Deutsch-Amerikaner seinen Pro Day auf dem eigenen Gelände im sonnigen Los Angeles.

Aufgrund der Corona-Pandemie veranstalten die Colleges das Combine für ihre jeweiligen Spieler in diesem Jahr selbst. Statt gebündelt in Indianapolis beweisen sich die besten Prospects vor dem NFL Draft 2021 (29. April live auf ProSieben MAXX und ran.de) also im gewohnten Umfeld.

Amon-Ra St. Brown hat das allen Anschein nach geholfen. Der Wide Receiver gehörte zu den großen Gewinnern seiner Mannschaft und beeindruckte vor den Augen von zahlreichen NFL-Scouts und General Managern mit seiner Leistung.

St. Brown legt gute Zahlen auf den Rasen

Mit einer Zeit von 4,51 Sekunden im 40-Yard-Dash legte der 21-Jährige einen Top-Wert hin und war damit sogar schneller als Ex-USC-Spieler JuJu Smith-Schuster (4.54). Im Anschluss an seinen Pro Day gab St. Brown zu, eine Zeit von 4,4 Sekunden angepeilt zu haben, dennoch könne er mit der 4,51 "gut leben".

Darüber hinaus konnte der Receiver auch bei den anderen Übungen überzeugen. Beim Weitsprung aus dem Stand kam St. Brown auf 3,23 Meter, im Hochsprung auf 0,98 Meter.

Mit 20 Wiederholungen war seine Leistung beim Bankdrücken (102 Kilogramm) ebenfalls solide. "Ich glaube, dass ich mich gut präsentiert habe. Ich habe viel trainiert und will den Teams einfach nur zeigen, dass ich extrem hart arbeiten werde und beständig meine Leistung bringen werde."

Bruder EQ gibt die nötigen Tipps

In den kommenden Wochen wird sich St. Brown nun vor allem in den Interviews mit den NFL-Teams beweisen müssen. Dabei bekommt er auch Hilfe von seinem Bruder und NFL-Spieler Equanimeous St. Brown. "Wir reden viel miteinander, er gibt mir Tipps, wie ich mich verhalten sollte", sagt Amon-Ra.

In den Vorhersagen der US-Experten wird St. Brown als später Erstrunden-Pick gehandelt.

