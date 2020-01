NFL

Super Bowl 54: Ticketpreise für Mega-Event auf Rekordhoch

Am 2. Februar stehen sich beim Super Bowl 54 im "Sun Life Stadium" in Miami die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs gegenüber (ab 22:45 Uhr live auf ProSieben und auf ran.de). Sie spielen den NFL-Champion der Jubiläumssaison aus. Wer live mit dabei sein will, muss (sehr) tief in die Tasche greifen.