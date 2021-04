München/Gainesville - Kyle Pitts, Tight End der Florida Gators, lieferte beim Pro Day seiner Universität eine starke Leistung ab.

Beim 40-Yard-Dash überzeugte der 20-Jährige beispielsweise mit einer inoffiziellen Zeit von 4,44 Sekunden. Nach seiner starken Leistung gab der Passempfänger auch direkt das Ziel für die kommenden Jahre in der NFL aus.

"Ich will auf einem hohen Niveau starten und mich Jahr für Jahr verbessern. Und ich will in der Lage sein, Dinge zu machen, die andere Tight Ends nicht machen. Ich will einzigartig sein", formuliert Pitts seine Ambitionen für die kommenden Spielzeiten bei "ESPN".

Kyle Pitts: Herausragende Saison 2020

Und weiter: "Am Ende des Tages, mit all dem Training und der Vorbereitung, fühle ich mich, als könnte ich der Beste aller Zeiten werden."

Die hohen Ansprüche kommen nicht von ungefähr, vor allem in der Saison 2020 lieferte der Tight End für die Florida Gators mit 770 Receiving Yards zwölf Touchdowns in nur acht Spielen stark ab.

Im kommenden NFL-Draft (30. April 2021 bis 1. Mai 2021, live auf ProSieben und ran.de) gilt Pitts als eines der Top-Prospects, nahezu alle Experten sehen ihn als einen Top-10-Pick.

