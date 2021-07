München - Die von der Liga angepassten Impfregeln sorgen weiterhin für Kritik unter den Spielern und Trainern. Da sich ein Assistenztrainer der Minnesota Vikings gegen eine Impfung aussprach, wurde dieser sogar von seiner Position entbunden.

Damit die Impfbereitschaft unter den Spielern weiter steigt, greift die NFL nun zur nächsten Maßnahme. Einem Bericht zufolge drohen ungeimpften Spielern schon bei den kleinsten Regelverstößen teure Geldstrafen.

Fehlende Maske zieht satte Strafe nach sich

Wie ein Liga-Verantwortlicher gegenüber "ESPN" bestätigte, müssen ungeimpfte Spieler schon beim kleinsten Verstoß gegen das Corona-Protokoll eine Strafe von 14.650 US-Dollar bezahlen. Schon das fehlende Tragen einer Maske am Trainingsplatz zählt zu diesen Fehltritten.

Aufgekommen war das Thema ursprünglich, weil Headcoach Bruce Arians der Tampa Bay Buccaneers den Impfmuffeln harte Strafen androhte. Wie auch er nun bestätigte, handelt es sich dabei um Vorschriften der Liga und nicht um spezielle Maßnahmen der "Bucs".

Die Situation beim amtierenden Super Bowl Champion sieht der Headcoach entspannt. Die angepeilte Impfquote von 85%, die erhebliche Lockerungen verspricht, könne man mit der anstehenden Roster-Verkleinerung erreichen.

Spieler sprechen sich gegen Impfung aus

Dennoch gibt es auch Spieler bei Tampa, die sich mit allen Mitteln gegen eine Impfung sträuben. Running Back Leonard Fournette, der in den vergangenen Playoffs glänzte, erklärte kürzlich auf Twitter, dass er sich nicht impfen lassen will. Auch Cornerback Antonio Hamilton schlug in den sozialen Medien in eine ähnliche Richtung.

Sollten sich die Spieler trotz der Empfehlung der Team-Ärzte gegen eine Impfung entscheiden, hat er eine einfache Lösung: "Befolgt einfach die Regeln der Liga", so der Erfolgscoach. Der Druck auf die ungeimpften Spieler wächst damit immer mehr.

