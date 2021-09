München - Das erste NFL-Spiel in Deutschland ist nur noch eine Frage der Zeit.

Brett Gosper, der Europa-Chef der NFL, hat dies bei der Pressekonferenz von ranNFL noch einmal bestätigt: "Ich denke auf jeden Fall, dass es ein Spiel hier geben wird. Die Frage ist nur, wann und wo. Vor 2022 wird es nicht möglich sein. Aber es wird auch nicht später als 2023 sein."

Entscheidung Ende des Jahres

Derzeit befände man sich mit mehreren Städten im Kontakt, die ein NFL-Spiel durchführen könnten. "Es ist ein sehr komplexer Prozess, ein NFL-Spiel auszurichten." Laut Gosper seien sechs bis sieben Städte sehr interessiert. Die nächste Aufgabe wird darin bestehen, zwei oder drei Hauptkandidaten auszuwählen.

"Ende des Jahres wird es eine Entscheidung geben, vermutlich um den Dezember herum", stellte der NFL-Europa-Chef in Aussicht. Und: Die NFL sucht eine Partnerstadt für drei bis vier Jahre. Es geht also nicht nur um ein einzelnes Spiel, sondern um ein über mehrere Jahre wiederkehrendes Spiel in Deutschland.

Mindestkapazität von über 45.000 Zuschauern

Ein wichtiges Kriterium für die Standort-Auswahl sei die Zuschauerkapazität. Diese müsse bei "über 45.000 liegen." Darauf angesprochen, dass sich die größten deutschen Stadien in Berlin, Dortmund und München befinden würden, antwortete Gosper: „Das wären sehr, sehr gute Kandidaten für unseren Prozess.“

Es gebe allerdings auch andere Aspekte, die in die Entscheidung mit hineinspielen. Gosper nannte "die Größe des Feldes, die Größe der Umkleidekabinen und inwiefern eine Erweiterung der Umkleidekabinen möglich ist, um die großen Kader der Teams unterzubringen." Ein Football-Team mit Entourage ist ca. dreimal so groß wie ein Fußball-Team.

Nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des Stadions, wünsche man sich ordentlich Platz: "Wir mögen Fan-Zonen für verschiedene Aktivitäten."

Zudem sei die Infrastruktur ein entscheidendes Kriterium. „Wir müssen natürlich für die Sicherheit sorgen, brauchen außerdem Transportmöglichkeiten. Ein Flughafen würde natürlich auch dabei helfen.“ Die Entscheidung treffen letztendlich der NFL-Commissioner Roger Goodell und die Owner der Klubs, berichtete Gosper noch.

