München - Rookie Mac Jones wurde vor einigen Tagen zum Starting Quarterback der New England Patriots ernannt.

Routinier Cam Newton wurde dagegen überraschend von den Pats entlassen und steht damit kurz vor dem Saisonauftakt am 12. September ohne Team da.

Ein ehemaliger Patriots-Spieler hat nun einen möglich Grund für diese Entscheidung genannt. "Mac hat letztlich Cam geholfen, das Playbook zu lernen und zu verstehen", erzählte Ex-Patriots-Linebacker Rob Ninkovic im Podcast "The Dan and Ninko Show" und berief sich auf interne Quellen in seinem altem Team.

Eigentlich sollte der erfahrene Spieler dem Rookie helfen

Und eigentlich sollte es ja genau umgekehrt sein. Der erfahrene Spieler sollte dem Rookie helfen, das Playbook zu lernen. Sollte Ninkovics Behauptung stimmen, würde das kein gutes Licht auf Cam Newton werfen. Mit all seiner Erfahrung aus zehn Jahren NFL, sollte er deutlich souveräner auftreten, als sich von einem Rookie das Playbook erklären lassen zu müssen.

Auf der anderen Seite dürfte es Head Coach Bill Belichick sehr gefallen, dass der Rookie das Playbook schon so gut versteht. Die Patriots scheinen also die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

