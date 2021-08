München / Detroit - 500.000 US-Dollar für 28 Stunden Arbeit? Das war Calvin Johnson, dem ehemaligen Wide Receiver der Detroit Lions, offenbar nicht genug.

Laut einem Zeitungsbericht der "Detroit Free Press" lehnte der 35-Jährige ein entsprechendes Angebot von seinem Ex-Team ab.

Hintergrund ist, dass sich der frühere Passempfänger, der in diesem Jahr in die Hall of Fame aufgenommen wurde, mit den Detroit Lions in einem Streit befindet.

Streitunkt Signing Bonus

Johnson hatte nach der Saison 2015 seine Karriere beendet und musste daraufhin 1,6 Millionen US-Dollar, also ein Teil von seinem Signing Bonus, zurückzahlen. "Megatron" fordert die Summe allerdings zurück.

Um den Streit beizulegen, sollen die Lions ihm nun ein Angebot unterbreitet haben. Die Franchise bot Johnson laut dem Bericht an, ihm für die kommenden drei Jahre jeweils 500.000 US-Dollar zu zahlen - also insgesamt 1,5 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus hätten die Lions 100.000 US-Dollar an die Stiftung von Johnson gezahlt, sodass ihm die vollen 1,6 Millionen US-Dollar zurückgeflossen wären.

Stundenlohn würde bei 17.857 US-Dollar liegen

Als Gegenleistung hätte Johnson pro Jahr lediglich 28 Stunden für öffentliche Auftritte zur Verfügung stehen müssen. Dies hätte einem Stundenlohn von 17.857 US-Dollar entsprochen.

Der sechsmalige Pro Bowler war damit nicht einverstanden. "Es war eh nicht die Summe, die ich zurückgezahlt habe. Also war es kein seriöses Angebot", sagte er.

