München/Dallas - Der nächste NFL-Profi im Konflikt mit dem Gesetz. Laut "Dallas Morning News" wurde Safety Damontae Kazee von den Dallas Cowboys verhaftet.

Der 28-Jährige wurde demnach wegen eines Verkehrsverstoßes angehalten und fiel bei einem Alkoholtest durch, nachdem die Polizei körperliche Anzeichen dafür festgestellt hatte, dass Kazee unter Alkoholeinfluss stand.

Dem Bericht zufolge erklärte Kazee den Beamten, er habe getrunken, bevor er den Test nicht bestanden habe. Gegen eine Kaution von 2.500 Dollar wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Kazee startete in allen bisherigen Saisonspielen für die Cowboys und verzeichnete dabei 17 Tackles, eine Interception und einen Forced Fumble. In seiner Karriere kommt der Defensive Back in 58 Spielen auf 216 Tackles, elf Interceptions und sechs Forced Fumbles für die Atlanta Falcons (2017-20) und die Cowboys.

